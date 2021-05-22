فاتي جمالي تتألق بكيمونو مغربي من توقيع وشمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 04:34 مساءً - عرضت الفنانة وعارضة الأزياء فاتي جمالي، تشكيلة جديدة من تصاميم عصام وشمة الذي قدم مجموعة ابداعات مستوحاة من الكيمونو الصيني المعروف كلباس تقليدي في الصين وبعض دول آسيا ، لكن الكيمونو مع فاتن يتحول الى زي عملي مع الجينز أو لباس انيق وعصري للشابات التواقات للمسة فريدة .النماذج التي عرضتها فاتي اختار لها وشمة ألوانا متنوعة بلمسة عصرية تحتفي بزخارف على شكل تطريزات مشكلة من العقيق والجوهر وأحجار شواروفسكي.

فاتي جمالي

ومعروف عن المصمم المغربي عصام وشمة جرأته في التصاميم التي تصر على العصرنة لكن بلمسة تقليدية تضفي على الزي ابداعا خاصا ، ووشمة أيضا مصمم أزياء عصرية للرجال بتوقيع راقي يوظف فيه زخارف من الصنعة المغربية العريقة.يذكر أن فاتي جمالي تهتم بأناقتها كثيرا وتعد من الممثلات المغربيات اللائي برزن مؤخرا في التمثيل والغناء ، كما لها حضورلافت على السوشال ميديا.

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