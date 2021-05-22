تنانير طويلة كلوش للمحجبات موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 04:34 مساءً - تفضل الكثيرات من الفتيات المحجبات اعتماد التنانير الطويلة الكلوش في إطلالاتهن؛ فهي تمنحهن قدراً من الأناقة والجاذبية، ومع تعدُّد موديلات التنانير يمكن للفتيات تنسيقها بأشكال وألوان متعددة؛ لمواكبة خطوط الموضة ومظهرهن في كل مناسبة بكل حشمة وتميز، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لارتداء التنانير الكلوش، لمظهر مميز على طريقة مدونات الموضة المحجبات.



فاطمة العوضي بالتنورة المطبعة

فاطمة العوضي بالتنورة المطبعة -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد مدونة الموضة الكويتية، فاطمة العوضي، على تقديم أجمل الأزياء والخيارات المحتشمة لمتابعيها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بالتنورة الكلوش المصممة بقماش الساتان الأخضر المزين بطبعات الكحلي والفوشيا والأصفر، مع بليزر أخضر مصمم بجيوب ناعمة، وأكملت اللوك بحجاب أبيض وبوت طويل.

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إطلالات بالألوان المرحة من إسراء مصطفى

اسراء مصطفى بالتنتورة الكلوش -الصورة من حسابها على الانستغرام



تلجأ البلوغر المصرية ومدونة الأزياء والموضة، إسراء مصطفى، إلى تقديم أجمل الأزياء والتنسيقات المحتشمة بالأسلوب المرح والأنيق، ومن أبرز إطلالاتها نسقت تنورة كلوش باللون الزهري مزينة بحزام رفيع للخصر باللون البني مع بلوزة بيضاء ومعطف من الجينز الزهري، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأبيض لأناقة مميزة.

اسراء مصطفى بالتنورة البليسية -الصورة من حسابها على الانستغرام

وفي الإطلالة الثانية اختارت تنورة باللون البنفسجي الباستيل مع بلوزة من الصوف بدرجة الباستيل الأخضر، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأبيض مع الحجاب المطبع والحقيبة البنية.

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بطوطة نصر بإطلالات حيادية اللون

بطوطة نصر باطلالة حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام





تميل الإعلامية المصرية ومدونة الموضة، بطوطة نصر، إلى خيارات الأزياء حيادية اللون، ولكونها من الأزياء التي لا تبطل موضتها، فسوف نلهمك كيفية تنسيق التنورة الكلوش الأكثر رواجاً في الموسم الحالي بأسلوبها؛ حيث أطلت بتنورة بيضاء بقماش بليسيه مع بلوزة بيضاء مطبعة باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض مع قبعة سوداء عصرية.

بطوطة نصر باطلالة مناسبة للسهرة -الصورة من حسابها على الانستغرام

وفي الإطلالة الثانية ظهرت بتنورة سوداء من الساتان المصمم بأسلوب مناسب للسهرة مع بلوزة سوداء مصممة بفصوص لامعة، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأسود لأناقة فخمة.



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