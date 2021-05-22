مرض الفطر الأسود في العين.. احذر يؤدي للإصابة بالعمى

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض الفطر الأسود في العين ربما هو أكثر ما يشغل الكثيرون خاصة بعدما صرح شقيق الفنان الراحل سمير غانم، أن وفاته كانت بسبب إصابته بهذا الفطر من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، وسبب ذلك في وجود حالة من القلق خوفًا من دخول السلالة الهندية إلى مصر، وهو ما نفاه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، خلال حديثه لـ«هن»، أن إصابة العين بالفطر الأسود يرجع إلى إهمال مرض السكري والاستخدام الغير العقلاني للستيرويدات التى تثبط المناعة تمهد الإصابة بالفطر الأسود.

وبحسب «مجدي»، أن الأعراض المبكرة تبدأ باحتقان الأنف لأن الأنف هو نقطة الدخول، وعندما تستقر الفطريات في الجيوب الأنفية، قد تسبب ألماً شبيهاً بالتهاب الجيوب الأنفية.

وتتميز عدوى الفطريات الفطرية بغزو وعائي واسع يؤدي إلى تجلط الأوعية الدموية وموت الأنسجة، وبسبب انسداد تدفق الدم للأنسجة المصابة يمكن أن يمنع توصيل كرات الدم البيضاء والعوامل المضادة للفطريات إلى بؤر العدوى، لذلك يتم استئصال الأنسجة المصابة.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود في العين

ووضع «مجدي» عددا من الأعراض التي توضح الإصابة بالفطر الأسود في العين، فهو بمثابة تهديد للبصر وحتى الحياة، لكن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن ينقذهما، وفي بعض الأحيان يتعين على الأطباء اتخاذ هذا القرار الصعب لاختيار الحياة على البصر.

- قد يشكو المريض من تدلي الجفون.

- الرؤية المزدوجة أو عدم وضوح الرؤية

- ألم في العين.

- إسقاط العين.

- صعوبة في حركة العين.

- ضعف في الرؤية.

- فقدان البصر أو العمى التام، في غضون يوم أو يومين.

طرق الحماية من الإصابة بالفطر الأسود في العين

وعرض موقع «india» الصحي، عددا من النصائح لتجنب الإصابة بالفطريات السوداء:

- يمكنك ارتداء قناع واقي «فيس شيلد» أثناء الخروج خاصةً في الحدائق والمناطق المتربة، حيث يوجد بعض النفايات خارج صناديق القمامة أو تعفن الطعام.

- ارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من التعرض للمحيط الخارجي قدر الإمكان.

- أما بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن التحكم في مستويات السكر وجلوكوز الدم أمر لا بد منه.

- متابعة الطبيب بشكل دوري، من قبل الأشخاص أصحاب الحساسية المزمنة.