أعراض مرض الفطر الأسود في العين.. فقدان البصر في غضون أيام

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض مرض الفطر الأسود في العين، تصدرت محركات البحث، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أبدى البعض خوفهم من العدوى، في أعقاب تصريح شقيق الفنان سمير غانم عن وفاته عصر أول أمس بعد إصابته بمرض الفطر الأسود في العين الكثير من الجدل عن هذه العدوى، وكيف انتقلت إلى مصر بعد تفشيها في الهند منذ بداية شهر مايو الجاري.

وفي بداية شهر مايو الجاري، بدأ ناقوس الخطر يدق الأبواب بعد الإبلاغ عن عدد من حالات الإصابة بالفطر الأسود في كافة أنحاء دولة الهند، ما أدى إلى نقل المئات للمستشفيات، كما أدى إلى وفاة 90 شخصا، ما جعل ولايتين تعلنان المرض وباء.

ونوضح من خلال هذا التقرير تعريف وأعراض مرض الفطر الأسود في العين، وفق طبيب العيون إيهاب نادي، كالتالي:

أعراض مرض الفطر الأسود في العين

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية وعضو الجمعية المصرية للحساسية، خلال حديثه لـ«هن»، عددا من الأعراض التي توضح الإصابة بالفطر الأسود في العين، فهو بمثابة تهديد للبصر وحتى الحياة، لكن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن ينقذهما، وفي بعض الأحيان يتعين على الأطباء اتخاذ هذا القرار الصعب لاختيار الحياة على البصر.

- قد يشكو المريض من تدلي الجفون.

- الرؤية المزدوجة أو عدم وضوح الرؤية

- الشعور بألم في العين.

- إسقاط العين.

- صعوبة في حركة العين.

- ضعف في الرؤية.

- فقدان البصر أو العمى التام، في غضون يوم أو يومين.

- تؤدي الإصابة بالفطر الأسود في العين إلى تورم الوجه.

- من الممكن أن تؤدي الإصابة بالفطر الأسود في العين إلى الحمى وارتفاع درجات الحرارة.

- تؤدي الإصابة بالفطر الأسود إلى التقرحات في الجلد.

- يعاني المصاب بمرض الفطر الأسود بالآفات السوداء في الفم.

- يعاني المصاب بمرض الفطر الأسود من تغيير لون الأنف.

- تؤدي الإصابة بمرض الفطر الأسود في العين إلى صعوبة في التنفس.