هل كل من أصيب بالكورونا معرض للإصابة بالفطر الأسود؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

أحدثت وفاة الفنان سمير غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حالة من الحزن في الوسط الفني والجمهور، لكنها في الوقت نفسه أحدثت قلقا بعد الكشف عن مرض خطير وهو الذي أدى إلى وفاته بسبب إصابته بالفطر الأسود جراء إصابته بـ(كوفيد 19).

فحالة من القلق والخوف انتابت البعض خاصة مصابي فيروس كورونا المستجد، خوفًا من كون السلالة الهندية المميتة دخلت بالفعل إلى مصر، وربما تصل إلى المصابين بالفيروس، وهو ما نفاه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«هن»، مؤكدًا أن السلالة الهندية غير موجودة في مصر، فالحدود كلها مؤمنة ضد دخولها، وأن اكتشاف وجود الفطر الأسود في فرد واحد غير مقلق.

وطمأن «مجدي» المصابين بالكورونا والمتعافين في مصر، موضحًا أن ربط الكورونا بالفطر الأسود طغى في الهند بسبب سوء التغذية المتفشي هناك، وأيضًا إهمال علاج مرضى السكري، وإهمال التدابير الوقائية مما سمح لفيروس الكورونا بإحداث طفرتين خطيرتين سهلت له الانتشار على نطاق واسع وإصابة 414000 في يوم واحد، وقتل 4525 في يوم واحد «الفطريات السوداء نادرة جدًا، ولا ترتبط بالكورونا المستجدة فقط».

الفطر الأسود

وأوضح «مجدي» أن الفطر الأسود من الفطريات النادرة التي تؤثر بشكل أساسي على من يعانون من نقص المناعة، وتسمى بعدوى الفطريات السوداء، وتعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة.

وهي أيضًا جراثيم انتهازية أي (تنتهز فرصة قلة المناعة) نادرة، غازية، وتسبب مرضًا خطيرًا، ومميتًا في بعض الأحيان، وبدأت فى الظهور بعد انتشار الكورونا، فهي أيضًا فطريات الدقيقة بطيئة النمو تتكاثر في الغالب بشكل لاجنسي، وتشترك الفطريات السوداء في بعض الخصائص المميزة والتكيفات الفسيولوجية التي تمكن الفطريات السوداء من المقاومة العالية للضغوط البيئية.

وتغزو الفطريات الجيوب الأنفية وتشق طريقها إلى داخل الجمجمة، فقد يموت 50-80 ٪ من المرضى، وهذا النوع من الفطريات نادر للغاية وقد يصيب الأشخاص الذين لديهم مناعة أنظمة تضررت من قبل.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود

ويمكن أن تؤثر هذه الفطريات على أجزاء مختلفة من الجسم ويظهر مجموعات مختلفة من الأعراض، وإذا نمت العدوى في الجيوب الأنفية والدماغ، تشمل الأعراض:

الحمى وتورم الوجه من جانب واحد والصداع واحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

ألم في الصدر وضيق في التنفس.

عندما يهاجم داء الغشاء المخاطي الجهاز الهضمي، فقد تظهر أعراض مثل:

آلام في البطن وغثيان وقيء ونزيف في الجهاز الهضمي.