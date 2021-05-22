أصيب به سمير غانم.. الهند بؤرة تفشي مرض الفطر الأسود: كارثة عالمية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفطر الأسود، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى الكثيرون تخوفهم من قبل ظهور أعراض مرض «الفطر الأسود» في مصر، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها شقيق الفنان الراحل، سمير غانم، اليوم الجمعة، أن الفنان الراحل أصيب في أيامه الأخيرة بـ«الفطر الأسود» عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

ظهور الفطر الأسود

ومنذ عدة أسابيع قليلة، انطلق مصطلح ظهور الفطر الأسود على المسامع، عقب ظهوره في إحدى ولايات الهند، بعدما أعلنت البلاد أنه أصبح وباء مع زيادة العدوى بين مرضى كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن الفطر الأسود يصيب الذين ضعفت مناعتهم أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو المصابين بفيروس كورونا.

و«الفطر الأسود» هو عدوى نادرة ولكن زاد انتشاره مؤخرًا في الهند بسبب زيادة تفشي كورونا، وقالت الهند إن المرض يتسبب في وفاة 50% من المصابين به خلال أيام.

بؤرة تفشي الفطر الأسود

وكانت ظهرت أولى حالات الإصابة بالفطر الأسود على مرضى كورونا للمرة الأولى داخل ولاية ماهاراشترا الهندية، مطلع الشهر الجاري، حيث تسببت عدوى الفطر الأسود في وفاة 8 أشخاص هناك، وفقا لما ذكرته إذاعة «بي بي سي» البريطانية، إذ تصدرت ولاية ماهاراشترا حاليا، قائمة أكثر الولايات إصابة بالعدوى الفطرية حاليا، بعدما أبلغت عن أكثر من 2000 حالة، بينما جاءت ولاية غوجارات في المركز الثاني.

وبدأت ولاية غوجارات، بتسجيل 40 حالة إصابة بتلك العدوى النادرة، ولكنها سرعان ما انتشرت في البلاد، حيث وصلت حاليا إلى أكثر من 1100 مريض بالفطر المخاطي في المستشفيات، وذلك داخل 4 مدن بالولاية، وفقا لما ذكرته شبكة «news18» الهندية.

كيف تواجه الهند انتشار عدوى الفطر الأسود؟

ويشار إلى أن الهند أصبحت تواجه أزمة كارثية خلال تلك الآونة، إذ بدأت إمدادات الأدوية لعلاج عدوى الفطريات السوداء القاتلة في النفاد، مع إصابة الضحايا بالعمى وتعفن الأطراف، ويعرف الدواء باسم «Amphotericin B».

ويساعد الدواء في علاج فطر الغشاء المخاطي أو الفطر الأسود والمعروف أيضا باسم «العفن الأسود» والذي يسبب تعفن أطراف مرضى Covid.

طرق تحميك من الإصابة بالفطر الأسود في العين

وحسبما كشف موقع «india» الصحي، تلك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بالفطريات السوداء، والتي تتمثل في:

- ارتداء قناع واقي «فيس شيلد» أثناء الخروج خاصةً في الحدائق والمناطق المتربة حيث يوجد بعض النفايات خارج صناديق القمامة أو تعفن الطعام.

- ارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من التعرض للمحيط الخارجي قدر الإمكان.

- أما بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن التحكم في مستويات السكر وجلوكوز الدم أمر لا بد منه.

- متابعة الطبيب بشكل دوري، من قبل الأشخاص أصحاب الحساسية المزمنة.