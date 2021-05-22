لايف ستايل

الامارات | الصين: وفاة مبتكر الأرز الهجين

0 نشر
شنغهاي - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: وفاة مبتكر الأرز الهجين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مهندس زراعي اعتبر بطلاً قومياً صينياً لمساعدته في تطوير أرز هجين وإزالة مخاوف النقص في الإمدادات الغذائية للملايين في أنحاء العالم، عن 90 عاماً كما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويعود الفضل إلى يوان لونغبينغ، المعروف في الصين بـ«مبتكر الأرز الهجين»، في زراعة أول سلالة أرز هجين عالية الإنتاجية في العالم عام 1973.

وقالت «شينخوا» إن يوان توفي في مستشفى في تشانغشا، عاصمة إقليم هونان، موضحة أنه كان يعاني مرضاً غير محدد.
والأرز الهجين الذي يمكن أن ينتج 20% أكثر مما تنتجه الأصناف التقليدية وفقا لخبراء، تمت زراعته لاحقاً على نطاق واسع في الصين ومناطق زراعة الأرز حول العالم.

ويعزى إليه الفضل في المساعدة في تقليص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة.
وأفادت «شينخوا» بأن 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الصين مزروعة الآن بالأرز الهجين، أو ما يعادل 57% من إجمالي مساحة زراعة الأرز في البلاد، ما يساعد على إطعام 80 مليون شخص إضافي كل عام.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا