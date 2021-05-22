كورونا وارتفاع ضغط الدم: أشياء مهمة يجب أن تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قلب فيروس كورونا حياتنا رأسًا على عقب، نعلم جميعًا أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة.

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، في معظم الحالات، يكون ذلك نتيجة لنمط حياة مستقر، وضغوط سيئة وعادات الأكل غير الصحية، حيث وجدت الدراسات صلة واضحة بين ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بعدوى كورونا.

في هذا التقرير، سنخبرك بكل شيء عن ارتفاع ضغط الدم و فيروس كورونا، وفقا لموقع indiatimes.

وفقًا لدراسة أجراها مركز حاييم شيبا الطبي، إسرائيل، فإن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بست مرات، مما يجعله مصدر قلق.

الإجهاد هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مع تحول الوباء لحياتنا رأسًا على عقب، زاد أيضًا انتشار ارتفاع ضغط الدم بين الناس.

وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، فإن 80 في المائة من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون تمامًا، في حين أن بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى قد تستمر في تطوير أعراض ومضاعفات خطيرة، وبالتالي، هناك حاجة إلى رعاية إضافية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وفقًا للبيانات، كان عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين استسلموا لـ كوفيد يعانون من ارتفاع ضغط الدم كحالة طبية أساسية.

وفقًا للدكتور سانتوش كومار دورا، كبير أطباء القلب، بالهند، فإن ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وغالبًا ما يطلق عليه القاتل الصامت لأنه لا يظهر عليه أي أعراض مرئية.

يقول الدكتور سانتوش إن المستويات المتزايدة من الإجهاد وقلة الأنشطة الخارجية وأنماط الحياة غير الصحية تزيد من انتشار ارتفاع ضغط الدم في الوقت الحاضر، ويقترح أنه يجب فحص ضغط الدم على فترات منتظمة، إذا ارتفع، يجب على المرء أن يبدأ العمل من أجل الوصول به إلى المعدل الطبيعي.

إدارة ارتفاع ضغط الدم هو الحل

ارتفاع ضغط الدم مرحلة يكون فيها ضغط الدم الانقباضي بين 120 إلى 139 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي بين 80 إلى 89 ملم زئبق.

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم الانقباضي 140 ملم زئبق أو أكثر وضغط الدم الانبساطي 90 ملم زئبق أو أكثر، من الأفضل التحكم في ضغط الدم في مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم لتجنب أي مضاعفات.

فيما يلي 5 طرق سهلة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

نظام غذائي صحي

إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقطع شوطًا طويلاً في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، إذا كنت ترغب في تجربة بعض الأنظمة الغذائية ، فإن نظام DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) هو نظام شائع مصمم للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تأكد من شرب كمية كافية من الماء لتحافظ على رطوبتك.

السيطرة على التوتر

بسبب الوباء المستمر، فإن مستويات التوتر في ارتفاع، وبالتالي، مارس أساليب تخفيف التوتر مثل اليوجا والتأمل والعلاج بالروائح لتهدئة عقلك وجسمك.

الدواء

إذا وصفت لك أدوية لارتفاع ضغط الدم، فلا تفوتها إلا إذا نصحك طبيبك بذلك، يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقلبات مفاجئة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

قل لا للتدخين

يمكن أن تؤثر العادات غير الصحية مثل التدخين على ضغط الدم وصحة القلب وإيقاع الساعة البيولوجية.

الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان 10 في المائة فقط من إجمالي وزن جسمك يمكن أن يفعل المعجزات في التحكم في ضغط الدم.