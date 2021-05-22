منشأه الكلاب.. اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة رصد نوع جديد من فيروس كورونا، يعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج من التهاب رئوي في 2017 و2018 وربما يكون، إذا تأكد ذلك، ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف بالانتقال إلى البشر.

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة ونُشرت في دورية الأمراض المعدية السريرية أمس الخميس إن نتائجهم تلقي الضوء على التهديد الذي تشكله فيروسات كورونا في الحيوانات على الصحة العامة، وفق ما نقلت"رويترز".

وذكروا أنهم فحصوا عينات مسحة أنف من 301 مصاب بالالتهاب الرئوي في مستشفى بولاية ساراواك في شرق ماليزيا. وتبين أن 8 عينات، معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن 5 أعوام كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب.

وقال معدو الدراسة، إن النتائج تشير إلى أن الفيروس انتقل على الأرجح في الآونة الأخيرة من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على الحاجة لمزيد من الدراسات لمعرفة إمكانية انتقاله بين البشر.

وأضافوا أنه لم يتضح أيضا إذا كان الفيروس يتسبب في الإصابة بالمرض، مشيرين إلى أن من المحتمل أن يوجد في الشعب الهوائية دون أن يسبب مشاكل صحية.

وتوجد 7 أنواع معروفة من فيروس كورونا تصيب الإنسان، 4 منها تسبب نزلات البرد العادية و3 تسبب أمراض سارس، متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد، وميرس، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وكورونا المستجد.