رد فعل غريب من يسرا عقب تعرضها للانتقادات لحضور زفاف بعد جنازة سمير غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار حضور الفنانة يسرا حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، بعدما كانت أبرز الحضور في جنازة الفنان الراحل سمير غانم، الكثير من انتقادات رواد «السوشيال ميديا».

ورغم تجاهل الفنانة يسرا الرد على كل التعليقات السلبية التي تعرضت لها، لكن رد فعل أقدمت عليه، بعد تعرضها للانتقادات، إذ أنها أغلقت جميع التعليقات على صورة النعي التي كانت نشرتها للفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».

غناء ورقص مع عمرو دياب

وكان برنامج «عرب وود» نشر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو للفنانة يسرا وهي ترقص مع الهضبة عمرو دياب، وهو يغني «نور العين»، إذ ظهرت وهي مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، وكانت مندمجة على نغمات الأغنية، كما أنها ظهرت وهي تلتقط صورة مع الراقصة جوهرة.

سمير غانم

وشهدت جنازة نجم الكوميديا سمير غانم، حضور حشد كبير من مشاهير الفن والإعلام، من بينهم، يسرا، ميرفت أمين، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، محمد حماقي، حمادة هلال، رامي عادل إمام، محمد إمام، أحمد بدير، محمد ثروت، نجوى فؤاد، وسمير صبري، وغيرهم.

كما حرص كل من الفنان حسان الرداد زوج إيمي سمير غانم الإعلامي الشهير رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، على حمل النعش خلال خروجه من داخل المستشفى، وحتى سيارة نقل وتكريم الموتى، استعدادا لجنازة سمير غانم التي تخرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس.