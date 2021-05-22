إشادات باعتذار هالة صدقي عن حضور حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم: «أصيلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد انتابت الوسط الفني برحيل الفنان سمير غانم «أسطورة الضحك» الذي ترك ميراثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة في أذهان جماهيره، الفنانة هالة صدقي من الفنانات اللائي ظهرن في جنازة الراحل سمير غانم، فمعالم الحزن طغت على ملامح وجهها.

وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كشفت الفنانة هالة صدقي عن عدم حضورها حفل زفاف بسبب جنازة الراحل سمير غانم «أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح».

وتابعت الفنانة هالة صدقي «وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض.. وفِي يوم سألت رجاء يا رجاء أنتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهمش.. كانت تقولي علشان في عزائي عايزه الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقي عزاء كبير.. وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسه أصدقائها المقربين جدًا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها».

واستطردت «هالة» في منشورها: «ودلال حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشره عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وإنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش.. أوعي تحسبها أبدا سيبها على ربنا واللي رايده هيكون.. الإنسان مسير وغير مخير.. الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك».

ومن الأرجح أن اعتذار الفنانة هالة صدقي عن حضور حفل الزفاف، الذي أقيم في الجونة وحضره عدد من الفنانات اللائي ذهبن بالفعل جنازة الراحل سمير غانم وهو ما عرضهن للانتقاد، وكان من بينهم الفنانة يسرا وإلهام شاهين.

وتفاعل متابعو الفنانة هالة صدقي مع منشورها، ليبدوا إعجابهم برد فعلها عن عدم حضورها حفل الزفاف «والله يا هالة أنتي ست محترمة وجميلة.. والله أنتي أصيلة صحابك في الجونة بيرقصوا ومبسوطين على الآخر مع عمرو دياب.. أنتي جدعة يا هالة ومش بتفوتي واجب.. أصيلة».

جنازة سمير غانم

يذكر أن جنازة الفنان سمير غانم أقيمت أمس الجمعة عقب الصلاة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وحضر المئات من جمهوره ومحبيه وعائلته وأهله وأصدقائه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وتم دفنه في مدافن الأسرة في الوفاء والأمل، وذلك بعد صراعه مع فيروس كورونا المستجد، ومضاعفته التي أدت لوفاته في نهاية المطاف، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، عن عمر قارب الـ84 عامًا.