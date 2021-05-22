«منع الحمل لمدة عام» بند في إقرار لقاح كورونا يثير الجدل.. هل يسبب العقم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، سارعت الحكومات للتصدي له عبر اللقاحات الحديثة المتداولة حاليا، حيث اعتمدت مصر لقاحي «سينوفارم» و«استرازينكا»، ليسارع الكثيرون لتلقيه، بينما تفاجأت بعض النساء بوجود بند في إقرار التطعيم هو عدم الحمل لمدة عام من تلقيه.

دراسات وشائعات تحيط بلقاح كورونا والحمل تأُثير لقاحات كورونا على الحمل، هي واحدة من الأمور التي أثارت جدل واسع منذ بداية نشر التطعيم بالعالم، حيث انتشرت شائعات عدة مع بداية العام الجاري، حيث تعتبر النساء الحوامل وحديثات الولادة من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن بين تلك الشائعات هي أن اللقاحات ليست آمنة للحوامل، وأخرى بأنه يزيد من خطر الإجهاض والولادة القيصرية واضطرابات ارتفاع ضغط الدم ونزيف ما بعد الولادة، وثالثة تزعم تسببها في العقم بين النساء الراغبات في الحمل.

فيما أكد مستشارو لقاح فيروس كورونا في بريطانيا أهمية أن تحصل النساء الحوامل على اللقاح، موضحا أن لقاحي فايزر وموديرنا هما الأفضل، مستشهدا بالبيانات الواردة من الولايات المتحدة حول 90 ألف إمرأة حامل، أنها لم تثر أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وفي دراسة حديثة صدرت قبل أسبوع، أُثبتت أن لقاحي Pfizer-BioNTech وModerna أظهرا استجابات مناعية قوية بين النساء الحوامل والمرضعات، ومن المرجح أن يوفر بعض الحماية على الأقل ضد نوعين من أنواع فيروس كورونا الخطير، وفقًا لما نشرته مجلة JAMA الطبية الأميركية.

وأكد البحث أنه يمكن للمرأة التي تم تلقيحها أن تنقل الأجسام المضادة الواقية إلى جنينها عبر مجرى الدم، وإلى أطفالها من خلال حليب الأم، وأن التطعيم أنتج مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة، والتي يمكن أن تمنع الفيروس من دخول الخلايا، لدى كل من النساء الحوامل وغير الحوامل.

في دراسة أخرى، نُشرت في مجلة Obstetrics & Gynecology ، أفادت بأن الباحثين لم يتوصلوا لأي ضرر بالمشيمة أثناء الحمل ناتج عن لقاحا فايزر وموديرنا. أما السيدة الراغبة في الحمل، أوردت وزارة الصحة السعودية أنه عليها الانتظار لمدة لا تقل على 90 يوما بعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، وفقا لموقعها الرسمي، وهو ما أكدته دراسات علمية أخرى.

استشاري نساء وتوليد: التطعيمات في مصر آمنة للسيدات

الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، أكد عدم صحة تلك الشائعات المتداولة بشأن تأثير اللقاح على الحمل سواء للراغبات في ذلك أو الحوامل، موضحا أن ذلك البند في الإقرار يعتبر ضمن التحذيرات من الفيروس، الذي مازال حديثا ولم تتوافر بشأنه كافة الدراسات والأبحاث، أو دراسة الأطفال المولدين لأمهات حاصلات على التطعيم.

وفند عباسي، لـ«الوطن»، الشائعات المتداولة الخاصة بهذا الشأن، ومنها تأثيره على خصوبة النساء، وإحداث تأثيرات سلبية على الزواج والحمل ما يصل حد الإجهاض، مؤكدا أنه علميا كل ذلك غير صحيح ولم تذكره أي دراسة علمية أو تشده حالات.

وأوضح أن تلك اللقاحات لا تؤثر على الخصوبة إطلاقا، بالعكس سنصح الحوامل والمرضعات الحصول على التطعيم، لانخفاض مناعتها بشدة خلال تلك الفترات ما يقلل من تعرضهن للفيروس، فضلا عن أنه توجد فرص انتقاله للأطفال عن طريق الأم.

لماذا لقاحات كورونا بمصر آمنة للسيدات؟

وتابع بأن الحسابات النظرية والعلمية أكدت أمان اللقاحات للنساء، رغم التخوف من الأعراض الجانبية البسيطة من السخونة وتكسير العظام، لذلك فإن الإقرار، يعتبر لتجنب ذلك الأمر وعدم صدور أبحاث طويلة المدى كنوع تحذيري.

وأشار استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، إلى أنه علميا فإن اللقاحين المتاحين بمصر حاليا من «سينوفارم واسترازينكا»، من الأنواع الآمنة للنساء، وحتى الحوامل أو الراغبات في الحمل، كونهم يتضمون جزء من الفيروس الميت، بخلاف عدد آخر من اللقاحات، بما يضمن وجود مناعة ضد كورونا، نافيا تماما تسببهم في تشوه الأجنة.

بينما حذر السيدات الحوامل من الحصول على تطعيم الحصبة الألمانية والحصبة والشلل الرباعي، حيث إن ذلك يسبب أضرار خطيرة لهن.

ما المدى التي يمكن بعدها الحمل عقب تلقي اللقاح؟

وأيده في الرأي نفسه، الدكتور محمود الأنصاري، أستاذ الفيروسات والمناعة، بأنه لم تصدر دراسات أو أبحاث علمية بشأن تأثير اللقاح على الأطفال لأمهات حاصلات على التطعيم، حيث إن الفيروس مازال حديثا، مشيرا إلى أن شركات التطعيم الصينية والأمريكية والروسية أكدوا آمان لقاحاتهم للنساء.

أما فيما يخص فترة الأمان التي يمكن للنساء فيها الحمل بعد تلقي اللقاح، فقال الأنصاري أنها يمكن أن تتراوح بين 3 إلى 6 شهور على الأقل، للحصول على أكبر مدة ضمان للحمل، محذرا أيضا من خطورة لقاح الحصبة الألمانية.

ولفت إلى أنه لم يثبت إلى الآن أي استجابة مناعية للأنثى والحامل مضادة تجاه اللقاحات والفاعلية، حيث يتولى التطعيم تحفيز المناعة لدى الجميع بشكل عام.