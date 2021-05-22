لحظة انفعال بوسي شلبي على المتواجدين بجنازة سمير غانم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الانفعال الشديد ظهرت بها الإعلامية بوسي شلبي، يوم أمس، وذلك خلال تشييع جثمان النجم سمير غانم إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الجنازة عليه.

لحظة انفعال بوسي شلبي

وخلال فيديو رصدته «الوطن» خلال تشييع الجثمان، ظهرت بوسي شلبي، وهي تنفعل على بعض المتواجدين بالمكان، إثر محاولاتهم للتزاحم والحصول على بعض المصاحف القرآنية، التي كان يتم توزيعها من قبل الإعلامية.

وظهرت «بوسي»، وهي تحاول إبعاد البعض منهم في حالة من الغضب، بسبب الزحام الشديد الذي شهده المكان.

تفاصيل جنازة سمير غانم

وشهدت جنازة نجم الكوميديا سمير غانم، حضور حشد كبير من مشاهير الفن والإعلام، من بينهم، يسرا، ميرفت أمين، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، محمد حماقي، حمادة هلال، رامي عادل إمام، محمد إمام، أحمد بدير، محمد ثروت، نجوى فؤاد، وسمير صبري، وغيرهم.

كما حرص كل من الفنان حسان الرداد زوج إيمي سمير غانم الإعلامي الشهير رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، على حمل النعش خلال خروجه من داخل المستشفى، وحتى سيارة نقل وتكريم الموتى، استعدادا لجنازة سمير غانم التي تخرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

كيف ظهر كل من دنيا وإيمي سمير غانم في جنازة والدهما؟

وبعد خروج جثمان سمير غانم من المستشفى ودخوله لسيارة نقل الموتى، استدعى الفنان حسن الرداد زوجته إيمي، والتي خرجت من المستشفى برداء أسود مكون من عباءة وحجاب، وعلى الفور استقلت سيارة نقل الموتى مع والدها، متجهة إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه، واستعدادا للجنازة.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، أول أمس الخميس الموافق 20 مايو، بعد أن تدهورت حالته الصحية في المستشفى إثر إصابته بالاعتلال الكلوي.