أقوى خلطات طبيعية لتبييض الأظافر في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 10:41 صباحاً - تبحث النساء عن خلطات لتبييض الأظافر، فآفة تصبّغ الأظافر واصفرارها تلاحق الفتيات على نطاق واسع بسبب كثرة استخدام الطلاء ومزيله من جهة أو بسبب الفطريات أو نقص الفيتامينات من جهة أخرى.

قبل أن نقدم لكِ أقوى الخلطات الطبيعية لتبييض الأظافر كان لزاماً أن نعرّج على أبرز الأسباب التي تؤول إلى شحوب الأظافر وتصبغها.



خلطات طبيعية لتبييض الأظافر

تبييض الأظافر

1- زيت شجرة الشاي: المنتجات التي تحتوي على زيت الشاي تتمتّع بفوائد تساعد في حماية الأظافر من الالتهابات.

2- خلّ التفّاح: الأحماض الموجودة في خلّ التفّاح تساعد على التخفيف من تغيّر لون الأظافر، كما تعالج الالتهابات التي تصيبها وتتسبّب في تصبّغها. اخلطي نصف كوب من الخلّ وكوباً من الماء الفاتر، ضعي أظافركِ في الخليط لمدّة 20 دقيقة، ثمّ جفّفيها. كرّري هذه العمليّة 3 مرّات يوميّاً لمدّة شهر للتخلّص من الالتهابات، الحدّ من الاصفرار، تعزيز نموّ الأظافر وجعلها أكثر قوّة.

3- صودا الخبز: تتميّز صودا الخبز بخصائصها المبيّضة والمقشّرة التي تساعد في إزالة التصبّغات عن الأظافر. قومي بمزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز، نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من عصير اللّيمون حتى يصبح الخليط كالمعجون، ثمّ قومي بفرك أظافركِ بالخليط باستخدام فرشاة أسنان طريّة وناعمة. اتركيه لمدّة 5 دقائق، ثمّ اغسلي أظافركِ بماء دافئ. كرّري هذا العلاج مرّة كلّ أسبوعين.

4- معجون تبييض الأسنان: يمكنكِ كذلك استخدام معجون تبييض الأسنان في علاج أظافركِ الشاحبة والصفراء. قومي بفركها بكميّة قليلة منه وبعد بضع دقائق اغسليها بالماء، ثمّ قومي بترطيبها.



أسباب اصفرار الأظافر

اصفرار الأظافر

1- التدخين: يؤدي التدخين إلى إمداد الجسم بكمية كبيرة من النيكوتين الذي يؤثر في صحة الجسم بشكلٍ عام، حيث يؤدي إلى اصفرار الأسنان، والأظافر أيضاً مما يتطلب الإقلاع عن التدخين. وضع طلاء الأظافر بكثرة

2- طلاء الأظافر: الاستخدام السيئ والخاطئ لطلاء الأظافر طوال الوقت دون تخصيص أيام فى الأسبوع لإراحة الأظافر، يتسبب في الاصفرار، كما أن وضع ألوان طلاء داكنة على الظفر مباشرة دون استخدام طبقة من الطلاء الشفاف التي تساعد على حماية الأظافر من الصبغ يتسبب في الاصفرار.

3- أسباب مرضية وأهمها الالتهاب الفطري، السكري، أمراض الكبد والقلب والكلية.

4- نقص الفيتامينات والحديد وفيتامين C، النحاس، السيليكون، وألفا توكوفيرول، الرتينويدات.

5- بعض الأمراض الجلدية التي تسبب اصفرار الأظافر مثل مرض الإكزيما، الحزاز المنبسط، والصداف.

6- ترطيب الأظافر أكثر مما ينبغي أو تغطيس الأظافر في الماء لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يؤثر سلباً على الأظافر تماماً مثلما يفعل الجفاف.

7- التعرض للعديد من المواد الكيميائية القاسية التي تضر بقوة الأظافر مثل منظفات المنزل،أو التعرض للحرارة الجافة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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