كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 10:41 صباحاً - مما لا شك، أن البشرة النضرة والمشرقة تُعزز من جمال المرأة وتزيد من ثقتها. وللحفاظ على إشراقة وجمال البشرة، لا بدّ من تخصيص روتين عناية خاص بها، سواء باستعمال المستحضرات الجمالية الجاهزة أو من خلال استخدام المكونات الطبيعية. ولحسن الحظ، هنالك العديد من المكونات الطبيعية ذات خصائص هامة ومفيدة في علاج جميع مشكلات البشرة. ولعلّ أهمها النشا والحليب وأيضاً زيت الزيتون. فماذا إذا اجتمعت هذه المكونات الجمالية في ماسكات للعناية بالبشرة؟!

ماسك النشا والحليب وزيت الزيتون لبشرة نضرة

ماسك النشا والحليب وزيت الزيتون لبشرة لا توشبها شائبة

يُعتبر مزيج النشا والحليب وزيت الزيتون من أكثر المواد الطبيعية فائدة للبشرة؛ لاحتوائهم على أهم المعادن والفيتامينات. وفي الآتي، نقدم لك طريقة تحضير ماسك النشا والحليب وزيت الزيتون والفوائد للعناية بالبشرة.



فوائد ماسك النشا والحليب وزيت الزيتون للبشرة

فوائد ماسك النشا والحليب وزيت الزيتون للبشرة



يُعد ماسك الحليب والنشا من أفضل أنواع ماسكات الوجه التي تُساعد في الحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة خالية من الشوائب .

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا .

. ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

كمية مناسبة من زيت الزيتون وزيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكونات سوياً لتحصلي على خليط متجانس، ومن ثم، ضعي الخليط على وجهك، واتركيه حوالي 30 دقيقة. وبعد ذلك، اشطفي بشرتك بالماء الدافئ ثم البارد. داومي على استخدامه لتحصلي على بشرة مشدودة وصحيّة.

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فوائد النشا للبشرة

يُفيدالنشا في تفتيح لون البشرة

يعمل النشا على تفتيح لون البشرة الداكن الناجم عن التعرّض لأشعة الشمس أو المستحضرات الخاطئة خلال فترة قصيرة.

الداكن الناجم عن التعرّض لأشعة الشمس أو المستحضرات الخاطئة خلال فترة قصيرة. تجعل النشا البشرة أكثر نضارة وحيوية كونها غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن.

تمنح النشا البشرة الترطيب العميق، وتؤخّر ظهور التجاعيد، والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة.

تُعد النشا مهمة جداً بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية لأنها تمتص إفرازات البشرة.

تعمل النشا بشكل كبير في التخفيف والتقليل من الالتهابات، وذلك عند خلطها بالماء ووضعها على البشرة.

تُساعد النشا في علاج الحبوب، والرؤوس السوداء، وبقع التقدم بالعمر بفضل مضادات الأكسدة والمطهرات الموجودة فيها.



فوائد الحليب للبشرة

يحتوي الحليب على خصائص مفيدة للعناية بالبشرة

يُحارب الحليب الشيخوخة وعلامات التقدم في السن بخاصة التجاعيد .

. يُعالج الحليب جفاف الجلد، ويزيل الجلد الميت، ويُرطّب البشرة بعمق.

يُخفف الحليب من ظهور حب الشباب، ويُقلّل من ظهور الندوب والبقع الداكنة.

يحمي الحليب البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ويُعالج حروق الشمس.

يُوحد الحليب لون البشرة ويجعلها أفتح، فهو مصدر غني بفيتامين ب12.

يجعل الحليب مظهر البشرة صحي أكثر بفضل البيوتين، وفيتامين أ وفيتامين ب6.

يُسرِّع الحليب التئام الجروح.

يُخفف الحليب تهيج البشرة والاحمرار الذي يسببه.

يحمي الحليب البشرة من ضرر الجذور الحرة، وذلك بفضل فيتامين د الذي يُعزِّز إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة أكثر شباباً.

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فوائد زيت الزيتون للبشرة

يُساعد زيت الزيتون في إزالة الهالات السوداء

زيت الزيتون غني بالعديد من الفيتامينات المُهمّة للبشرة، ويُساعد على إمداد بشرة الوجه بالترطيب المُناسب، وجَعْلها ذات ملمس ناعم، وجميل.

غني بالعديد من الفيتامينات المُهمّة للبشرة، ويُساعد على إمداد بشرة الوجه بالترطيب المُناسب، وجَعْلها ذات ملمس ناعم، وجميل. يحتوي زيت الزيتون على خصائص مُضادَّة للأكسدة، كما أنَّه يُقلِّل من الالتهاب، ويمتلك خصائص مُضادَّة للبكتيريا المُسبِّبة لحبِّ الشباب، ويُسرِّع من عمليّة شفاء الجلد التالف.

يُعَدُّ زيت الزيتون غنيّاً بمُضادَّات الأكسدة المُهمّة التي يحتاجها الجسم؛ لمُحاربة الجُذور الحُرَّة المُضرَّة، والتي تُسبِّب العديد من الأمراض الخطيرة، كما أنَّ مُضادَّات الأكسدة من شأنها تقليل ظهور علامات الشيخوخة المُبكِّرة.

يُمكن استعمال زيت الزيتون كمُنظِّف، ومُزيل للمكياج، كما أنَّه يُساعد على ترطيب البشرة بشكل فعّال.

يعمل زيت الزيتون على علاج الشفاه المُتشقِّقة، وذلك من خلال ترطيبها.

يُساعد زيت الزيتون في إزالة الهالات السوداء التي تُوجَد تحت العينَين؛ وذلك بسبب احتوائه على فيتامين E الذي يمتلك خصائص مُهمّة في تفتيح البشرة.

يُساهم زيت الزيتون في تهدئة البشرة، كما يُساعد على ترطيبها، وتجديد خلاياها، ويمنع تعرُّضها للتقشُّر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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