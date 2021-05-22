مكونات طبيعية تعالج جميع مشاكل شعرك قبل الزفاف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 10:41 صباحاً - لا شيء يضاهي جمال الشعر الصحي واللامع والحيوي، لكن ليست كل مستحضرات العناية بالشعر مناسبة لشعرك، فبعضها يحتوي على مواد كيماوية وكبريتات ضارة لصحة شعرك. في المقابل، هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي بامكانك استخدامها على شعرك، والتي تمتلك تأثيراً مذهلاً على صحته وملمسه ومظهره، وهي مكونات تدخل في تركيبة الكثير من المنتجات المصممة للعناية بشعر المرأة. وفي ما يلي، قائمة بالمكونات الطبيعية التي يجب على كل عروس الإفادة من خصائصها في مجال العناية بالشعر .



الألوفيرا

الألوفيرا لتطويل الشعر



تعد الألوفيرا الحل الطبيعي الأمثل للنساء اللواتي يعانين من الحكة في فروة الرأس، ومن تساقط الشعر، وأيضاً لمن يرغبن في تطويل شعرهن بسرعة. ما عليك سوى تطبيق جل الألوفيرا على شعرك وفروة رأسك، مع التدليك بأطراف أصابعك. كذلك، يمكنك خلطه مع الشامبو الخاص بك مع إضافة نصف ملعقة صغيرة من السكر، واستخدامه على فروة رأسك، فهو سيخلصك من جميع المشاكل التي تصاب بها فروة الرأس.

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زيت جوز الهند

زيت جوز الهند لتنعيم الشعر الجاف



أما زيت جوز الهند فهو يساعد في تعزيز نمو الشعر وتحسين ملمسه وجعله ناعماً كالحرير. ضعي زيت جوز على شعرك مباشرة واتركيه لمدة ساعة على الأقل . بعدها، اشطفي شعرك بالماء البارد. وإذا كان شعرك دهنياً، اتركي زيت جوز الهند على شعرك لمدة تتراوح بين 20 – 30 دقيقة.

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ماء الأرز

ماء الأرز لمنح الشعر لمعاناً طبيعياً



إذا كنت تتطلعين الى شعر لامع مفعم بالحيوية، فيجب أن يكون ماء الأرز هو الحيلة التي يجب أن تتبعيها بشكل دائم. انقعي الأرز في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة. من ثم، صفي الماء، اغسلي شعرك بالشامبو، واسنخدمي بعدها البلسم، أما الخطوة الأخيرة فهي تشطيف الشعر بماء الأرز.

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زيت الخروع

زيت الخروع لتكثيف الشعر



يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله علاجاً فعالاً لمشاكل فروة الرأس. إضافة الى ذلك، يعممل زيت الخروع على تكثيف الشعر وملء الفراغات فيه، وتعزيز نموه.

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الطماطم

الطماطم لتعزيز نمو الشعر



الطماطم غنية بالليكوبين والمواد المغذية الأخرى الضرورية لصحة شعرك، فهي تعمل على تقوية شعرك وتعزيز نموه والمساعدة في التخلص من قشرة الرأس.

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خل التفاح

خل التفاح لمعالجة جميع مشاكل الشعر



خل التفاح مكون طبيعي فعال جداً لجميع أنواع مشاكل الشعر، فهو يعمل على تنعيم الشعر الجاف، ومنحه لمعاناً طبيعياً جذاباً، كما يمنع تراكم المنتجات الضارة على شعرك وفروة رأسك، ويساعد على استعادة مستوى الأس الهيدروجيني الطبيعي لفروة الرأس.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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