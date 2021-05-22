كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 10:41 صباحاً - لا يمكن صنع الكولاجين طبيعياً، إلا أنّه يمكن الحصول عليه من الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات. ويُعد الريتينول هو واحد من مشتقات الفيتامين أ، ويُعرف بأنّه أحد أنواع مضادات الأكسدة التي تستخدم لتعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد؛ إذ يلعب دوراً مهماً في زيادة عمر الكولاجين المتوفر في الجسم، ويمنع الإنزيمات من تدميره، مما يجعله من المستحضرات المثالية من مجموعات العناية بالبشرة. وفيما يأتي، يُطلعك "الخليج 365.نت"، حول طريقة استخدام الريتينول وفوائده الجمالية للعناية بالبشرة.



طريقة استخدام الريتينول للعناية ببشرتك

طريقة استخدام الريتينول الصحيحة للعناية ببشرتك

اكتشفي طريقة استخدام الريتينول السليمة للعناية ببشرتك، والتخلص من المشكلات التي قد تؤرق جمالك.



فوائد الريتينول على البشرة

فوائد الريتينول لعلاج مشكلات البشرة

يُعزّز الريتينول إنتاج مادتي الكولاجين والإيلاستين في الجلد، دون التسبب بأي ضرر وبالتالي يعمل على محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة، مما يعطي البشرة نعومة وإشراقاً وشباباً.

يُساعد الريتينول على فتح المسام وتنعيم نسيج البشرة.

يُساعد الريتينول على تعزيز عملية التقشير الطبيعي لبشرتك من الأعماق، فهو يعمل عن طريق تحفيز وتسريع إنتاج خلايا البشرة الصحية، ويمكن أن ينتج عن عملية تجديد الخلايا هذه بشرة ذات لون متساوٍ وأكثر صحة وإشراقة.

الطبيعي لبشرتك من الأعماق، فهو يعمل عن طريق تحفيز وتسريع إنتاج خلايا البشرة الصحية، ويمكن أن ينتج عن عملية تجديد الخلايا هذه بشرة ذات وأكثر صحة وإشراقة. تساهم مادة الريتينول في مكافحة مشكلة حب الشباب والوقاية منها، وتقشير البشرة وتنظيفها وزيادة نضارتها وصحتها.

تلعب مادة الريتينول دوراَ مهماً في مكافحة البقع الداكنة على البشرة، مثل الكلف وتصبغات البشرة، كونها تساعد في تجديد خلايا البشرة، وغالباً ما يتم دمجها مع مضادات الأكسدة للتخلص من خلايا البشرة الميتة.

يعمل الريتينول عن طريق تسريع معدل التقشير والتخلص من خلايا الجلد الميتة بالطبقة السطحية، في الوقت نفسه يقوم بتسريع نمو خلايا الجلد الجديدة، مما يظهر الخلايا الطرية في الطبقة التالية وهي دائماً أكثر نعومة وصفاء.

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طريقة استخدام الريتينول

طريقة استخدام الريتينول الصحيحة لعلاج مشكلات البشرة

يأتي الريتينول بقوى مختلفة؛ والأكثر شيوعاً منها هي 1٪ و 0.5٪ و 0.3٪ و 0.25٪. وإذا لم يحدد منتجك النسبة المئوية للريتينول على الملصق، فهذا عادةً يعني أنَّ التركيز أقل من 0.25٪، مما قد لا يمنحك الفوائد الكاملة للريتينول، وعند اختيار منتج الريتينول، من الأفضل أن تبدئي بأقل تركيز قبل الزيادة، والشيء الآخر الذي يجب مراعاته هو نوع بشرتك، فإذا كانت بشرتك دهنية أو سميكة، جربي منتجاً عالي القوة، أمَّا إذا كانت بشرتك جافة أو رقيقة، ابدئي بخيار القوة المنخفضة.

يمكنك تطبيق الريتينول على أي مكان بدأ فيه ظهور علامات تقدم العمر؛ الرقبة والوجه وحتى الوجه العلوي من اليدين، ويتم تطبيق فقط طبقة رقيقة على الوجه، وليس فقط على خطوط أو نقاط محددة، وطريقة إستخدامه كالآتي:

يُغسل الوجه قبل وضع الكريم بربع ساعة ثم يطبق الكريم على بشرة الوجه والرقبة بكمية صغيرة لمدة ساعة حتى تمتصه البشرة، ثم يُشطف بالماء جيداً ويتبع بكريم مرطب لحماية البشرة من الجفاف وكريم واقي من الشمس.

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أهم النصائح لاستخدام الريتينول

نصائح عند استخدام الريتينول للبشرة

على الرغم من ان الريتينول فعّال جدًا على البشرة، هناك بعض الأمور التي يجب وضعها في الإعتبار عند استخدام الريتينول:

مثل أي علاج آخر للعناية بالبشرة، ستستغرق البشرة بعض الوقت للتكيف مع الريتينول.

قد تظهر قشور وجفاف واختراقات عرضية بعد دمج الريتينول في نظام العناية بالبشرة.

لا بد من استخدامه أثناء الليل، فقد يزيد من حساسية البشرة لأشعة الشمس حيث تصبح البشرة رقيقة جدًا أثناء استخدام الريتينول، مما يعني احتياجها الشديد للحماية الفائقة.

يمكن أن يسبب الاحمرار والجفاف لأنه يمتص الزيوت من البشرة، لذلك لا بد من تطبيق كريم مرطب للبشرة بعد كل استخدام.

يجب أن تكوني حذرة من إضافة أي مستحضر جديد إلى روتينك الجمالي وأي ردود فعل يمكن أن تطرأ على البشرة، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن إستخدام أحماض الريتينول وألفا هيدروكسي معاً أبداً حيث يمكن أن يسبب هذا احمرار وتهيج.

تنبيه: يُنصح السيدات اللاتي يتوقعن الحمل، أن يستشيروا الطبيب أولاً قبل استخدام الريتينول.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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