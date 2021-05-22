موضة قصات شعر قصير من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 10:41 صباحاً - تلاقي قصات الشعر القصير بمختلف أشكالها، رواجاً كبيراً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، ففي2021 بدأت نجمات كثيرات بالتخلي عن شعرهن الطويل لصالح قصات الشعر القصير، لتكون من أبرز قصات الشعر لهذا العام.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة قصات شعر قصير من النجمات العربيات، لتستوحي منها قصة الشعر التي تناسبك.



قصات شعر قصير مع الغرة

نور الغندور (الصورة من حسابها على إنستقرام)



النجمة نور الغندور اختارت إطلالة متجددة وعصرية، فاعتمدت قصة الشعر القصير التي تصل الى حدود الكتفين، والتي يكون الشعر فيها قصيراً من الخلف وطويلاً من الجهة الأمامية، مع الغرة القصيرة التي تغطي الجبين. أما النجمة لطيفة فاعتمدت مؤخراً قصيرة الشعر القصير الذي يصل الى حدود الفك، مع الغرة الجانبية القصيرة.

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قصات شعر قصير بطول متدرج

نوال الكويتية (الصورة من حسابها على إنستقرام)



في المقابل، اختارت كثيرات من النجمات مؤخراً قصات الشعر القصير ذات الطول المتدرج، فالنجمة الكويتية نوال اعتمدت قصة الشعر القصير المتدرج الذي يصل الى حدود الكتفين، وهي قصة شبابية منحتها مظهراً حيوياً وعصرياً. كذلك الأمر بالنسبة الى النجمة سيرين عبد النور، التي تخلت عن شعرها الطويل واعتمدت قصة البوب ذات الأطراف المتدرجة، لا سيما لجهة الغرة، والتي تصل الى حدود الكتفين.

مايا دياب (الصورة من حسابها على إنستقرام)

في وقت اختارت مايا دياب قصة البوب ذات الأطراف غير متساوية الطول. أما النجمة نجوى كرم، فاعتمدت قصة الكاريه التي تصل عند حدود الكتفين مع بعض الخصلات الأكثر طولاً، وقد منحتها هذه القصة إطلالة شبابية جداً.

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قصات شعر قصير مع الغرة الطويلة

داليدا خليل (الصورة من حسابها على إنستقرام)



واختارت نجمات عديدات قصات الشعر القصير مع الغرة الطويلة، فمثلاً اعتمدت الممثلة داليدا خليل قصة الكاريه غير متساوية الطول مع الغرة الطويلة، فيما اعتمدت النجمة سميرة سعيد قصة الكاريه الطويل، التي تكون فيها الغرة أقصر قليلاً من أطراف الشعر. في المقابل، اختارت الممثلة الشابة سينتيا صاموئيل قصة الكاريه التي تصل الى حدود الكتفين مع الغرة الطويلة.

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