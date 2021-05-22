رقص وصور مع جوهرة.. مشاركة يسرا وإلهام شاهين بحفل زفاف بعد جنازة سمير غانم يثير الغضب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«في الجنازة الصبح وفي فرح بليل» هو تعليق متداول على صور عدد من الفنانات أبرزهن يسرا وإلهام شاهين، بعدما ظهرن في جنازة الفنان الراحل سمير غانم في صباح أمس، وهو في حالة من التأثر الشديد لرحيل زميل مشوارهم الفني، لكن ساعات قليلة وتبدل الحال، بظهورهن في أحد الأفراح بمدينة الجونة وهم في حال مختلف تمامًا.

«رقص وغناء وعدد من الصور» هو ملخص ظهور الفنانات في زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، عرضهن للكثير من الانتقادات من جمهور «السوشيال ميديا»، فلم يمض سوى ساعات قليلة على تواجدهن في جنازة الراحل سمير غانم.

ويرصد «هن»، أبرز مشاهد للفنانات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي من حفل الزفاف المثير للجدل بسبب ظهورهن صباحًا في جنازة الفنان سمير غانم.

غناء ورقص مع عمرو دياب

نشر برنامج «عرب وود» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو للفنانة يسرا وهي ترقص مع الهضبة عمرو دياب، وهو يغني «نور العين»، إذ ظهرت وهي مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، وكانت مندمجة على نغمات الأغنية.

صور مع جوهرة

وفي مشهد آخر ظهر عدد من الفنانات بينهم يسرا وياسمين صبري ونيللي كريم، وهن يلتقطن عددا من الصور مع الراقصة جوهرة.

فساتين ملونة وصورة جماعية

وتداولت أيضًا صورة لعدد من الفنانات تواجد بعضهن في جنازة الفنان سمير غانم بينهم إلهام شاهين وليلى علوي، وهن يرتدين فساتين ملونة مناسبة لحفل الزفاف.

جنازة سمير غانم

يذكر أن جنازة الفنان سمير غانم أقيمت أمس الجمعة عقب الصلاة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وحضر المئات من جمهوره ومحبيه وعائلته وأهله وأصدقائه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وتم دفنه في مدافن الأسرة في الوفاء والأمل، وذلك بعد صراعه مع فيروس كورونا المستجد، ومضاعفته التي أدت لوفاته في نهاية المطاف، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، عن عمر قارب الـ84 عامًا.