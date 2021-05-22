طرق تحميك من الإصابة بالفطر الأسود في العين.. توفي به سمير غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الذعر والجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى الكثيرون تخوفهم من قبل ظهور أعراض مرض «الفطر الأسود» في مصر خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها شقيق الفنان الراحل، سمير غانم، اليوم الجمعة، أن الفنان الراحل أصيب في أيامه الأخيرة بـ«الفطر الأسود» عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

إصابة سمير غانم بالفطر الأسود

ويذكر أنه كان قد كشف حسام غانم شقيق الفنان سمير غانم في تصريحات تلفزيونية، عن أن شقيقه أصيب قبل الوفاة بمرض الفطر الأسود، مؤكدًا أن عينه اليمنى ظهرت عليها علامات الإصابة بهذا المرض الذي وصفه شقيق الفنان بأنه «من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان».

كيفية الحماية من الإصابة بالفطر الأسود

وحسبما كشف موقع «india» الصحي، تلك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بالفطريات السوداء، والتي تتمثل في:

- ارتداء قناع واقي «فيس شيلد» أثناء الخروج خاصةً في الحدائق والمناطق المتربة حيث يوجد بعض النفايات خارج صناديق القمامة أو تعفن الطعام.

- ارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من التعرض للمحيط الخارجي قدر الإمكان.

- أما بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن التحكم في مستويات السكر وجلوكوز الدم أمر لا بد منه.

- متابعة الطبيب بشكل دوري، من قبل الأشخاص أصحاب الحساسية المزمنة.

ما هو الفطر الأسود؟

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي بدران خبير المناعة، خلال تصريحاته لـ«هن»، أن مرض الفطر الأسود نوع من الفطريات النادرة والتي يتأثر بها بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، وهذه الفطريات مخاطية الشكل تسمى بعدوى الفطر الأسود، وتنتج عن مجموعة أخرى من الفطريات تسمى الفطريات المخاطية وتعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة.