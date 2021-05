الأمير هاري يعلن تخوفه من فقدان زوجته كما فقد أمه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبدى الأمير هاري ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلزمن تكرار مطاردة والدته الأميرة ديانا مع زوجته ميجان دوقة ساسيكس حتى فقدها في أغسطس 1997ما أدى لوفاتها.

وقال الأمير هاري خلال ظهوره سلسلة «الصحة النفسية الوثائقية» التي تحمل عنوان (The Me You Can't See) «الرجل الذي لا تراه» إن والدته الأمير ديانة تمت مطاردتها من قبل الصحفيين حتى لاقت حتفها عندما كانت على علاقة بشخص غير أبيض وهو المصري دودي الفايد. وأضاف نجل الأميرة ديانا:«أنظروا ماذا حدث في الماضي هل تتحدثون عن تاريخ يعيد نفسه؟ لن يتوقفوا حتى تَموت.. «الفقد المحتمل لامرأة أخرى في حياتي يؤرقني بشدة».

ووفقًا لموقع إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله» فإنه كان يشير في حديثه إلى زوجته ميجان دوقة ساسيكس بينما تم عرض المسلسل الوثائقي على منصة «أبل تي في بلس» اليوم الجمعة وهو إنتاج مشترك لهاري والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري.

وتزوجت الأميرة ديانا ملكة ويلز من المصري دودي الفايد بشكل تقليدي كما تسري الأمور في القصر الملكي في بريطانيا بعدما واجهت مشكلات عاطفية وكانت تبحث عن السعادة والرفاهية والأمان بعد أن فقدت الكثير من الامتيازات التى كانت تتمتع بها داخل القصر الملكى.

ولقيت الأميرة ديانا في عام 1997مصرعها عن عمر 36 عاما في حادث بالعاصمة الفرنسية باريس بعد أن طارد بعض المصورون السيارة التي كانت تستقلها صحبة صديقها مصري الجنسية دودي الفايد. وكان الأمير هاري وقت الحادث طفلًا لم يتجاوز 12 عاما.

وتابع هاري في المسلسل الوثائقي أنه لازال يتذكر سيره وراء النعش وصوت أقدام الخيول عبر شوارع لندن مع شقيقه وليام ووالده الأمير تشارلز، وخاله تشارلز سبنسر.

الجدير بالذكر أن علاقة والدته الراحلة بـ«دودى الفايد» بدأت فى يوليو عام 1997 عندما دعى والده الملياردير المصري محمد الفايد صاحب محلات «هارودز» وزوجته هيني للأميرة ديانا وأبنائها ويليام وهاري لقضاء إجازة بفيلاتهم الخاصة بحسب صحيفة النهار اللبنانية.