هل تؤثر لقاحات كورونا على الخصوبة؟.. خبراء يوضحون

محمد اسماعيل - القاهرة - بين الحين والآخر تنتشر الأقاويل حول لقاحات كورونا، ومدى تأثيرها على الجسم، ولعل آخرها أنه يؤثر على الخصوبة، فما حقيقة ذلك؟

ونفى الخبراء وجود صلة بين لقاحات "كوفيد-19" ومشكلات الخصوبة والعقم، مشيرين إلى أن هذا الأمر لا يستند إلى حقائق وقد تم فضحها مرارا وتكرارا.

ويُعتقد أن التقرير الخاطئ ظهر لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمن معلومات خاطئة حول بروتين spike المرتبط بفيروس كورونا.ط، وفق ما نقل روسيا اليوم.

وزعمت المعلومات الخاطئة أن بروتين spike كان هو نفسه بروتين spike آخر يسمى سينسيتين -1، والذي يشارك في نمو المشيمة والتعلق بها أثناء الحمل. وزعمت الشائعات أن اللقاح سيجعل جسم المرأة يقاوم بروتين spike، ما يؤثر على الخصوبة.

ويوضح خبراء الطب بجامعة جونز هوبكنز، أندرو ساتين وجين شيفيلد: "إن بروتيني spike مختلفان تماما، ولن يؤثر الحصول على لقاح "كوفيد-19" على خصوبة النساء اللواتي يسعين إلى الحمل، بما في ذلك من خلال طرق الإخصاب في المختبر".

وأشار كل من ساتين، مدير أمراض النساء والتوليد، وشيفيلد، مدير طب الأم والجنين، إلى بيانات تجربة فايزر (Pfizer-BioNTech) كدليل إضافي. خلال التجربة السريرية، حملت 23 متطوعة، وكانت المشاركة الوحيدة التي عانت من فقدان الحمل في مجموعة الدواء الوهمي.

وقال الخبراء: "النساء اللواتي يحاولن الحمل بنشاط قد يتم تطعيمهن بلقاحات كوفيد-19الحالية، لا ويوجد سبب لتأخير الحمل بعد إكمال سلسلة اللقاحات".

والنتائج التي توصلوا إليها تعكس تلك التي لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والتي تنص حاليا على أنه "لا يوجد دليل على أن أي لقاحات، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19، تسبب مشاكل في الخصوبة، ومشاكل في محاولة الحمل".

وصرحت مراكز السيطرة على الأمراض أنها "لا توصي باختبار الحمل الروتيني قبل التطعيم ضد كوفيد-19. إذا كنت تحاولين الحمل، فلست بحاجة إلى تجنب الحمل بعد تلقي لقاح كورونا". وكما هو الحال مع جميع اللقاحات، يدرس العلماء لقاحات "كوفيد-19" بعناية من أجل الآثار الجانبية الآن ويبلغون عن النتائج عند توفرها".

وتدعم الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد سلامة اللقاح في كل من النساء الحوامل وأولئك اللواتي يتطلعن إلى الحمل.

وتقول الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) على موقعها على الإنترنت: "تم إثبات صحة المزاعم التي لا أساس لها من الصحة التي تربط لقاحات كوفيد-19 بالعقم علميا. وتوصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بالتطعيم لجميع الأشخاص المؤهلين حتى الذين قد يفكرون في الحمل في المستقبل".