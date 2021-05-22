شدا حسام ملكة جمال الأناقة لعام 2021 (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أقيم حفل ملكة جمال الأناقة ٢٠٢١ في أحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث جاءت فاعليات الحفل بلا جمهور بالقاهرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

حفل ملكة جمال الأناقة ٢٠٢١

وخلال حفل الختام توجت المتسابقة شدا حسام صاحبة الـ17 عامًا بلقب ملكة جمال الأناقة 2021 Miss elegant ، واختيرت يوستينا وجدى وصيفة ثانية ومنة الله عبد الباسط الوصيفة الثالثة وآلاء محمد الوصيفة الرابعة.

وارتدت الفتيات فساتين من اللون الأبيض قصير وضيق، وبدت فرحة الفتيات رائعة لزميلتهن وكانت الاحضان والقبلات حاضرة خلال الحفل، احتفالا بتتويج ملكة جديدة.

وذلك في مسابقة تقام كل عام في مصر، ولكن بسبب جائحة كورونا المستجد يقام الحفل بلا جمهور لمنع التجمعات التي يمكن ان ينتج عندها تواصل واحتكاك مباشر وبالتالي، زيادة العدوى للاصابة بالفيروس.

اقتصر الحفل على حضور المتسابقات ولجنة التحكيم والصحافة والإعلام مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا، ومنع الالتصاق واستخدام الكمامات والكحول خلال الحفل.

وفي نفس السياق قال منظم المسابقة، محمود نجاح، على هامش الحفل، إن الملكة والوصيفات تم اختيارهن من بين 12 متسابقة، وحرصت لجنة المسابقة على التواصل معهن وتقديم التعليمات لهن عن بعد لظروف كورونا، وكان ذلك أصعب كثيرا من التفاعل المباشر عن قرب معهن.

وبجانب شروط المسابقة من وزن وطول ومؤهل دراسى ولغة، يتم اختيار المتسابقات وتتويجهن من خلال الرد على بعض المعلومات العامة وطموح المتسابقة وطرحها لأفكار تساعد المجتمع من أعمال خدمية للوطن وكذلك فكرة لتنشيط السياحة الداخلية لمصر.

تكونت لجنة التحكيم من محمود نجاح مؤسس المسابقة والإعلامية لميس سلامة والإعلامي تامر شلتوت واللايف كوتش تامر شلبي وخبيرة المظهر والاتيكيت إيمان عفيفي والمطربة شيماء ناجي والميكب أرتيست مروة أباظة.