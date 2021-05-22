6 أسباب تدفعك إلى نزع مجوهراتك قبل الذهاب للنوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمتلك الكثير من النساء قطع مجوهرات مفضلة ومقرّبة للقلب، لدرجة أنهن يرفضن نزعها أثناء النوم، وأحياناً نشعر بالإرهاق الشديد في إزالة كل تلك الخواتم والأساور قبل الخلود للفراش، دون إدراك أن هذه العادة تسبب أضرار كثيرة على الصحة والمجوهرات منها: الشعور بالأرق عند النوم, تهيج الجلد، بالإضافة إلى تآكل وتشويه المجوهرات.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية، الأضرار التي يسببها عدم خلع المجوهرات قبل الذهاب للفراش، وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

- سيكون من الصعب نزع الخاتم في الصباح:

ربما لاحظت أن يديك وأصابعك تبدو أكبر قليلاً في الصباح، يحدث هذا لأن السوائل تتجمع في الأنسجة أثناء النوم ليلاً، وتسبب انتفاخ اليدين قليلاً عند الاستيقاظ، لذا إذا كنت تنامين مرتديا الخاتم سيصبح من الصعب إزالته في الصباح، وحين تريدين نزع الخاتم من إصبعك المتورم، ستحتاجين لاستخدام الصابون السائل أو زيت نباتي للمساعدة في الانزلاق, أو قد تضطرين لوضع يدك في ماء مثلج لتقليل التورم.

- قد يتأثر نومك:

قد يؤدي النوم بقلادة إلى الشعور القلق والأرق، حيث يمكن أن تتشابك القلادة في شعرك أو تلتف حول رقبتك ، مما يزعج نومك، إذا كانت قلادتك المفضلة تحتوي على دلايات، فيمكنها أن تسبب لك وخزاً أثناء النوم، ما يجعلك تستيقظ كثيرا.

لذلك إذا كنت لا تستطيعين نزع مجوهراتك في الليل ، عليك باختيار التصميمات التي لا تتداخل مع نومك ، مثل العقود المصنوعة من مواد ناعمة ومرنة.

- تهيج الجلد:

تسبب بعض المواد المستخدمة في صنع المجوهرات مثل النيكل، الحساسية وتصيب بشرتك بالحكة وبالاحمرار، وعلى الرغم من أن الذهب والفضة خيارًا آمنًا إلا أنهما عادة ما يحتويان على معادن أخرى.

و إذا كانت بشرتك حساسة ومعرضة للحساسية، فاحرصي على أن تكون مجوهراتك مصنوعة من ذهب عيار 14 قيراط أو أكثر، حيث أن القيراط الأعلى يدل على أن الذهب أنقى وأقل احتمالًا للإصابة بالحساسية.

- تصبح شحمة أذنك مترهلة:

ارتداء أقراط كبيرة وثقيلة أثناء النوم قد يضعف شحمة الأذن ويجعلها تفقد مرونتها بمرور السنين، وإذا لم تمنحها بعض الراحة ليلاً، فقد تتدلى وترتخي، بالإضافة إلى ارتداء الأقراط ليلاً قد يجعل رائحة الأقراط سيئة، لأن الدهون التي تفرزها الغدد الدهنية ستختلط بخلايا الجلد الميتة وبالبكتيريا، مما يؤدي لذلك لانبعاث رائحة سيئة من الأقراط.

- تراكم البكتيريا:

إذا لم تنزعي مجوهراتك لتنظيفها جيداً، فقد تصبح مجوهراتك المفضلة بيئة للأوساخ والبكتيريا، نظرا لأن الخواتم التي تلتصق بالجلد تمتص الرطوبة، وتخلق بيئة خصبة لنمو البكتيريا.

- ليست جيدة لمجوهراتك:

على الرغم من أن الكثير من الفتيات اعتدن على النوم بخاتم الخطوبة أو الزواج، فمن الأفضل هو نزعه قبل الخلود للفراش ليبقى بأفضل شكل، حيث إذا كنت كثيرة الحركة أثناء نومك، فقد تصدمين الحلي في الفراش أو في المنضدة الموجودة بجواره، ما قد يتعلق القماش بالخاتم، وبالتالي يؤدي إلى تشويهها وتآكلها، فضلا عن عندما نتعرق أثناء النوم، فإن العرق يساعد المجوهرات على إنطفاء لمعانها.