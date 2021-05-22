فيديو.. يسرا تكشف مواصفات الرجل الذي يستحق حب المرأة: عنده أمان ودماغ وحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة يسرا، مواصفات الرجل الذي يستحق حب المرأة في رأيها، قائلة إن هناك مواصفات مطلوبة في الرجل حتى يكون مناسبا لتكوين علاقة جيدة مع المرأة.

وأضافت الفنانة يسرا خلال حوار لها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «محبش الراجل اللي فاضي من جوه، وأحب الرجل المليان التقيل اللي عنده ثقة في نفسه، ويكون فاهم هو بيعمل إيه دون أن يظهر هذا الأمر، ويقدم كل شئ بدون أي أهداف أخرى، الراجل لازم يكون عنده أمان ودماغ وحب».

وقدمت الفنانة الكبيرة يسرا، دروسا عن الحب للفنانات الشابات مايان السيد وجميلة عوض وأروى جودة، قائلة إن الحب شئ بسيط جدا، متابعة أن التفاهم حينما يحدث بالشكل الصحيح يحدث معه كل ما تريدين من الجانب الآخر في الحب.

وأوضحت أنه من المطلوب أن يكون هناك تفاهم بين الطرفين والاهتمام بشكل حقيقي وليس الذي خلفه أهداف أخرى غير التفاهم، ومن الضروري أن يكون الحبيب داعما للمرأة ويقف ورائها.

يذكر أن الفنانة يسرا شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «حرب أهلية» من بطولة كل من باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.