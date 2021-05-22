معلومات عن سارس كوفيد.. طبيب: نوع من عائلة فيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر سارس كوفيد هو نوع من عائلة فيروس كورونا، التي تؤثر على صحة الإنسان، حيث إنه يصيب عددا كبيرا من الأشخاص، ويمكن أن يصل إلى الوفاة وخاصة بين الفئات الأكبر سنا.

معلومات عن سارس كوفيد

أوضح الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن سارس كوفيد هو نوع من عائلة فيروس كورونا، وكان أول انتشاره في الصين في شهر 12 عام 2019.

وأضاف أثناء حديثه لـ «هٌن»، أن أعراضه تتشابه بشكل كبير مع أعراض فيروس كورونا، ومن ضمنها الحمى، جفاف الحنجرة، السل، ضيق التنفس، إصابة الرئتين، ويمكن أن يضرب الفيروس مختلف أجهزة الجسم.

وأكد ضرورة الوقاية عند ظهور الأعراض والجلوس في المنزل لمدة 5 أيام، مع تناول علاج للالتهابات.

أعراض كورونا عند الأطفال

ومن أعراض فيروس كورونا التي يمكن أن تظهر على الأطفال

الحمى أو القشعريرة.

احتقان.

سيلان الأنف.

السعال.

التهاب الحلق.

ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس.

الإرهاق.

الصداع.

آلام في العضلات.

آلام في الجسم.

الغثيان أو القيء.

الإسهال.

ضعف التغذية أو ضعف الشهية.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

ألم البطن.

العين القرنفلية (التهاب الملتحمة).

الحكة الجلدية.

ارتفاع في درجة الحرارة.

ظهور طفح جلدي.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا

يساعد الالتزام ببعض النصائح البسيطة على الوقاية من فيروس كورونا من ضمنها:

نظافة اليدين بشكل دائم.

تنظيف وتطهير المنزل.

الابتعاد عن أماكن التجمعات والازدحام.

تناول المشروبات الساخنة التي تساهم في الوقاية من الفيروس، كالجنزبيل، الذي يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، والشاي الأخضر والقرفة والحلبة.

تناول العصائر المختلفة

مثل الليمون والبرتقال والجوافة التي تعد من أغنى المصادر بفيتامين «سي»، وعصير الرومان الذي يساعد على تقوية المناعة، والوقاية من الأزمات القلبية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمى من فيروس كورونا، وفيتامين سي الذي يوصي به الأطباء لزيادة المناعة والحماية من الفيروس.