لماذا تحمر وجوهنا وما الذي يحدث لأجسامنا حينها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يميل بعض الأشخاص في العموم للاعتقاد بأنهم بإمكانهم التحكم في ردود أفعالهم، وبهذه الطريقة، يتمكنون من إظهار ردود الفعل التي يعتبرونها ملائمة أو مناسبة للموقف.

ولكن هناك أنواعًا أخرى من ردود الفعل اللاإرادية قد يكون من الصعب السيطرة عليها، ويمكن ملاحظة ذلك في حالة احمرار الوجه، وهو رد فعل جسماني عفوي يحدث عند الشعور بالخجل، وغيرها من الأمور الأخرى التي نستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "برايت سايت".

1- ما الذي يحدث لأجسادنا عند احمرار وجوهنا؟

يمر الجسد البشري بمجموعة من التفاعلات ضمن عملية حيوية داخل الجسم، تؤدي بالنتيجة إلى اللحظة التي تتحول فيها الوجنتان للون الوردي ونشعر فيها باحمرار الوجه، وهذا الاحمرار رد فعل طبيعي لما يسمى الجهاز العصبي السبمثاوي "الودي"، وهو المسؤول عن بعض ردود الأفعال التلقائية السريعة.

حين يمر هذا الجهاز بمشاعر معينة، فإنه يرسل إشارة للغدد الكظرية كي تطلق هرموناً يسمى الأدرينالين، وهو أيضاً المسؤول عن رد الفعل المسمى استجابة الجسد للقتال أو الهروب، وعندما يتم إطلاق هذا الهرمون، يبدأ معدل دقات القلب في التسارع، وهو ما يؤدي لتوسع الأوعية الدموية، وزيادة مستوى الأكسجين في الدم، وكذلك زيادة تدفق الدم.

أثبتت الأبحاث أن المناطق الأكثر عرضة للاحمرار، مثل الوجنتين والعنق وخاصة الأذنين، لديها بنية تشريحية مختلفة تجعل هذه الاستجابة العفوية التي لا يمكن التحكم فيها ممكنة الحدوث.

2- الأسباب المحتملة لاحمرار الوجه:

نحن نعلم بالفعل العملية الداخلية التي تسبب هذا اللون المميز الواضح لبعض مناطق الجسم، لكن هذا مجرد وصف لما يحدث في أجسادنا، من المهم أيضاً معرفة ما الذي يطلق هذه الاستجابة، وسنوضح فيما يلي الأسباب العديدة المحتملة لذلك.

- المشاعر: الإحراج، أو الخجل، أو الوقوع في الحب، أو حتى الغضب قد تكون أسباباً لاحمرار بعض أجزاء الوجه.

- درجة الحرارة: إذا ارتفعت درجة حرارة الجسد نتيجة للحرارة أو المجهود البدني، فإن الوجه غالباً ما يظهر عليه الاحمرار بوضوح، نفس الشيء يحدث في حالة البرد الشديد، فهو يسبب تغير لون الوجنتين والأنف والأذنين.

- الحمى: حين ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب الإصابة بأحد أنواع الفيروسات، فإن احمرار الوجه عرض شائع، إن كان هذا هو سبب الاحمرار، فإنه سيختفي مع بقية الأعراض.

- الأطعمة أو المشروبات: إذا تناولت طعاماً حاراً بشدة أو تناولت أطعمة تحتوي على مركبات كيميائية معينة، فقد يؤدي ذلك