الامارات | برج إيفل يقف على شلال.. في عمل فني

شكرا لقرائتكم خبر عن برج إيفل يقف على شلال.. في عمل فني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّلت الساحة التي يقع فيها برج إيفل في باريس إلى مشهد آخر، يبدو فيها النصب المعدني الشهير وكأنه يضع إحدى رجليه على ضفة شلال شديد الانحدار، والرجل الأخرى على الضفة الثانية، لكنّ الأمر لا يعدو كونه خدعة بصرية، في إطار عمل تجهيزي لفنان الشارع جي آر.

والعمل التجهيزي عبارة عن مجموعة صور بالأبيض والأسود، ثبّتها الفنان في الموقع المحيط بالمَعلَم الذي يرمز إلى العاصمة الفرنسية، وشكّلت مجتمعة لوحة يظهر فيها شلال يتوسط صخرتين يقف عليهما البرج.

وسيبقى العمل التجهيزي شهراً في الموقع الذي يقصده السياح بكثافة، وسيتاح لهم خلال هذه الفترة أن يلتقطوا في محيطه صوراً لا تتكرر.

وتولى فريق الفنان تركيب نظام لقطات على فترات منتظمة، ما يتطلب إبعاد الجمهور عن العمل.

ويعد جي آر، البالغ 38 عاماً، أحد أبرز «فناني الشارع» في العالم.

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