الامارات | في اليابان.. اعتذار عن تأخر القطار «دقيقة» بسبب ذهاب السائق إلى المرحاض

شكرا لقرائتكم خبر عن في اليابان.. اعتذار عن تأخر القطار «دقيقة» بسبب ذهاب السائق إلى المرحاض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّم سائق قطار ياباني فائق السرعة دفّة القيادة خلال سيره إلى عامل غير مؤهل لكي يتمكن من الذهاب على عجل إلى المرحاض، ما تسبب بتأخير وصول القطار، كما أفادت شركة السكك الحديدية التي اضطرت للاعتذار.

وكان من الممكن أن تمر القضية من دون أن يتنبه إليها أحد، لكن القطار تأخر دقيقة واحدة، ما أدى تلقائياً إلى فتح تحقيق في الدولة الآسيوية المشهورة بدقة المواعيد.

اعترف السائق بأنه ترك مقعده بعدما شعر بآلام في البطن، وسلّم قيادة القطار الذي كان يحمل 160 راكباً إلى مراقب تذاكر حتى يتمكن من الذهاب بسرعة إلى المرحاض. وغاب السائق ثلاث دقائق بينما كان القطار يسير بسرعة 150 كيلومتراً في الساعة.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة «فرانس برس» إن قطارات شينكانسن تعمل بأنظمة تحكّم معلوماتية مركزية دقيقة، ويتعين تالياً على السائق البشري البقاء في مكانه لمعالجة أي مواقف غير متوقعة. ويُفترض أيضاً بالسائقين زيادة السرعة أو فرملتها يدوياً بحسب الضرورة لضمان السلامة ووصول القطار في الموعد المحدد.

إلاّ أن غياب السائق أدى على ما يبدو إلى تأخير القطار لمدة دقيقة واحدة عن موعده، ما أدى إلى فضح أمره لرؤسائه. واعتذرت إدارة الشركة عن الحادث في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، وأكدت أن السائق سيتحمل عواقب تصرفه.

ودافع السائق عن نفسه مؤكداً أنه تفادى إيقاف القطار حرصاً على عدم التسبب في تأخيره. وأضاف «لم أبلغ عن (الموقف) لأنني شعرت بالحرج».

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