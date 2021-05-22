الامارات | هل يقرأ أولياء الأمور.. سؤال «أفكارنا الذكية»

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقرأ أولياء الأمور.. سؤال «أفكارنا الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الكاتبان البريطاني كورتيس جوبلينغ، مصمم كتاب «بوب ذا بيلدر»، والمصرية أمل فرح، الحائزة جائزة اليونسكو الدولية للتسامح في كتب الأطفال، إن الحديث عن تحفيز الأطفال على القراءة يجب أن يبدأ بالإجابة عن سؤال: هل أولياء الأمور يقرأون؟ مؤكدين أن الأطفال يتعلقون بالكتب حين يشاهدون أهلهم يطالعونها.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت تحت عنوان «أفكارنا الذكية»، أدارتها الإعلامية سالي موسى، ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك» في مركز إكسبو الشارقة، وعدد من مدن الشارقة ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة.

وحول طقوس الكتابة وما الذي يجعل من القصة أصيلة وجاذبة من وجهة نظره، قال كورتيس خلال مداخلته التي جاءت عبر تقنيات الاتصال المرئي: «أفضل أن أضع نفسي بصدق في الحكاية، ثم أقرأها من منظور الجمهور، وأجد أن هذا المنحى يضفي على الكتابة أصالة ويجعلها منتجة للأفكار الذكية».

بينما تحدثت أمل فرح التي تملك في رصيدها 40 كتاباً للأطفال عن الأسلوب الذي تعتمد عليه في تأليفها للأطفال، موضحة أنها تبدأ بتأمل الفكرة فإذا ما أبهرتها ودفعتها إلى اللعب معها فإنها تدرك أنها جديرة بالكتابة وإشراك الأطفال في اللعب معها. أما المنبع الذي تتولد منه الأفكار فهو بالنسبة لها يرتبط بقدرتنا نحن البشر على التفكير ونسج التصورات القادمة من أرض الخيال، التي شبهتها بالمزرعة السحرية.

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