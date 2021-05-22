الامارات | # النصف_الحلو.. قبّعة الخوص المطرّزة أحدث صيحات الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن # النصف_الحلو.. قبّعة الخوص المطرّزة أحدث صيحات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تذهب الدور العالمية للأزياء خلال هذا الموسم، إلى إصدار ملابس مناسبة لإطلالة الشاطئ، كتنانير وفساتين صيفية، إضافة الى أجمل الإكسسوارات. ومن أهم الإكسسوارات التي على كلّ سيّدة اقتناؤها في هذا الموسم، هي القبعة لحماية نفسها من أشعة الشمس المضرّة.

ومع بدء الإجازة الصيفية، يأتي وقت رحلات العائلة إلى الشواطئ، ولكنكِ قد تحتارين بشأن إطلالتكِ على الشاطئ، فأنتِ تريدين الظهور بإطلالة مميزة بألوان الصيف الزاهية وبسيطة في الوقت نفسه. لذا تقدم لكِ «سوبرماما» في هذا المقال بعض الأفكار لملابس البحر، لتتألقي بشكل جذاب.

ويقدم متجر styleyourgiftme الإلكتروني منتجات صيفية بأشكال والوان مناسبة لفصل الصيف، خصوصاً للشواطئ.

حدث تحوّل كبير في موضة قبعات البحر المصنوعة من الخوص، وهي القبعات الخوص المطرزة حيث أصبحت تأتي مزينة بالكلمات أو الأقوال المأثورة المفضلة لديك، منها على سبيل المثال كلمات من قبيل «do not disturb» أو يلجأ البعض الى كتابة الأسماء الخاصة، وغيرها.

وتعتبر قبّعة الخوص المطرزة قطعة أساسية في السفر هذه الأيام، لكون المرأة بحاجة إلى قبعة تقيها من أشعة الشمس، وفي الوقت ذاته تتزين بستايل مميز وأنيق، لتعطيها إطلالة عصرية وغير تقليدية تعبّر عن شخصيتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news