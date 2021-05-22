الامارات | أحمد أمين: أخاطب الأطفال في أعمالي كأب وليس كفنان

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: أخاطب الأطفال في أعمالي كأب وليس كفنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين، نجم برنامج «البلاتوه» الجماهيري، في جلسة تفاعلية حشدت حولها الأطفال وعائلاتهم وتناولت أدب الطفل والفنّ وعلاقة التمثيل والمسرح بالكتاب وغيرها من القضايا.

وتحوّلت الجلسة التي أدارتها الإعلامية الإماراتية شيخة المطيري، إلى حوار مباشر مع الجمهور، أجاب فيه أحمد أمين عن أسئلة الصغار مستعيداً خبرة تتجاوز 10 سنوات في أدب الطفل أشرف خلالها على رئاسة تحرير مجلة الأطفال «باسم».

وأكد أمين أن الفنّ بالأساس مرهون بالكتاب والنصّ، معتبراً أن تناول الطفل في الأعمال الفنية ليس أمراً سهلاً ويحتاج إلى جهد وتخصص، ويتطلب وعياً بأن الطفل لا يقل ذكاءً عن الكبار، بل على العكس خياله يقظ وجامح ويقوده نحو آفاق رحبة.

وأضاف: «مهمّة كتّاب أدب الطفل أن يضمّنوا القيم الأصيلة في ما يطرح للأجيال الجديدة، وألا يتجاوزوها ويتغافلوا عنها، بل يجب أن يسعوا بكل ما يملكون من قدرة على غرسها في أذهان الأطفال، لهذا أحرص في أعمالي على مخاطبة الأطفال كأب وليس كفنان فقط».

وتخلل الجلسة الكثير من الأسئلة التي طرحت من الحضور وكان أغلبها من الأطفال الذين عبّروا عن محبتهم وسعة إطلاعهم على أعمال الفنان، وأجاب أمين عن سؤال: «لماذا اخترت التمثيل؟»، قائلاً: «منذ صغري وأنا شغوف بالتمثيل والمسرح، وأؤمن بأنه وسيلة خطاب مهمة يشترك فيها فريق من المبدعين، وتعلمت الكثير من تجربتي في مجلة (باسم) ومازلت على يقين بأن الكتابة للأطفال مسؤولية كبيرة».

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