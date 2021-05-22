الامارات | # النصف_الحلو.. فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يعود بإطلالة جديدة تحت اسم «إرث»

شكرا لقرائتكم خبر عن # النصف_الحلو.. فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يعود بإطلالة جديدة تحت اسم «إرث» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 مايو 2021

كشف فندق إرث، الوجهة المتكاملة التي تحتفي بفنون الضيافة الإماراتية التقليدية، عن هويته الجديدة. وتُعلن هذه الخطوة عن بداية فصلٍ جديد للوجهة التي كانت تحمل اسم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، والتي تأسّست تماشياً مع رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في عام 1983، حيث أراد الأب المؤسس لدولة الإمارات توفير مساحة ترفيهية مخصصة لضباط القوات المسلحة في الدولة وسط العاصمة الإماراتية أبوظبي. واليوم يتم إطلاق العلامة الرائدة لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، تحت اسم «إرث»، ويتمحور مفهوم الفندق الجديد حول طرح هويةٍ حديثة مع الحفاظ على الجوهر الأصلي للعلامة السابقة، لتزويد الضيوف بأفضل الخدمات المُخصَّصة في قلب أبوظبي. وتشتمل عملية إعادة الإطلاق على أعمال تجديد من المقرّر الانتهاء منها في الربع الأخير من هذا العام. ويضمّ الفندق بحلّته الجديدة مساحات عائلية مريحة ضمن 237 غرفةً و42 جناحاً و13 من الفلل الفاخرة، والتي تتميز بتصاميمها الأنيقة والفريدة لتوفر أجواءً استثنائية تلبي مختلف توقعات الضيوف. ويعدّ الفندق وجهةً شاملةً تجمع بين المطاعم والمرافق الترفيهية عالمية المستوى، بما فيها شاطئ خاص حاصل على تصنيف الراية الزرقاء وحوض سباحة للاستجمام وحديقة الفي ومركز ترفيهي للأنشطة الداخلية والخارجية يضمّ صالةً رياضية مناسبة لمختلف أنواع الرياضات، وستة مطاعم ومساحات مخصصة للفعاليات والاجتماعات، بما فيها صالة واسعة، ووحدة معالجة مركزية سيتم افتتاحها.

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