أصاب سمير غانم.. خبير يحذر من الفطر الأسود: مرض خطير ومميت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبدى البعض تخوفهم من ظهور أعراض مرض «الفطر الأسود» في مصر خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها شقيق الفنان الراحل، سمير غانم، اليوم الجمعة، أن الفنان الراحل أصيب في أيامه الأخيرة بـ«الفطر الأسود» عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكشف حسام غانم شقيق الفنان سمير غانم في تصريحات تلفزيونية عن أن شقيقه أصيب قبل الوفاة بمرض الفطر الأسود، مؤكدًا أن عينه اليمني ظهرت عليها علامات الإصابة بهذا المرض الذي وصفه شقيق الفنان بأنه «من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان».

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي بدران خبير المناعة «إن مرض الفطر الأسود نوع من الفطريات النادرة والتي يتأثر بها بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، وهذه الفطريات مخاطية الشكل تسمى بعدوى الفطر الأسود، وتنتج عن مجموعة أخرى من الفطريات تسمى الفطريات المخاطية وتعيش عادة في التربة والمواد العضوية المتحللة».

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وأضاف بدران في تصريحات لـ«هن» أن الفطر الأسود من الجراثيم الانتهازية، لأنها ببساطة تنتهز فرصة قلة المناعة لدى الأشخاص معتبرًا أنها مرض خطير ومميت، وبدأت فى الظهور بعد انتشار فيروس كورونا.

ويشهد العالم انتشارا كبير لهذا النوع من الفطريات خاصة الهند، حيث كشفت السلطات المسؤولة عن القطاع الصحي فيها خلال الأيام الماضية، أن هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود في العديد من الولايات الهندية، الأمر الذي قد يتسبب في وفاة أكثر من 50 بالمئة من المصابين، أو يتم إنقاذ بعض المرضى بعد إزالة عظم الفك أو العين.

وظهرت علامات المرض لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومرضى يعانون من «ضعف المناعة»، وداء «السكري» وسط مطالب من «المجلس الهندي للأبحاث الطبية» لـ الأطباء في المستشفيات بالملاحظة المبكرة لأعراض هذا المرض.