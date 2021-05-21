يسرا عن زوجها خالد سليم: بيخبط قبل ما يدخل عليا الأوضة.. ورفض «دانتيلا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة يسرا عن أن زوجها خالد صالح سليم المنتمي لأسرة معروفة في الوسط الرياضي والفني، لا يفضل الظهور ولا الأضواء، ورفض من قبل المشاركة في فيلمها «دانتيلا»، الذي عرض عام 1993.

وقالت يسرا خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» الذي يعرض على قناة «CBC»، إنها نجحت في إقناع زوجها بالمشاركة في مسلسلها الأخير «حرب أهلية» الذي كان يعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2021، وقام بتصوير 5 مشاهد في نهاية المسلسل، بسبب التشابه بين شخصية زوجها الحقيقية وبين الشخصية التي تناولها المسلسل.

كما تحدثت يسرا عن طباع زوجها خالد صالح سليم واصفة إياه بالشخص الخلوق والراقي كما أنه لا يحب أن يطلب أي شيء من أحد، ولا أن يقتحم حياة الآخرين لدرجة أنه «بيخبط علي الباب قبل الدخول عليا في الأوضة».

في عيد ميلاده.. عادل إمام في عيون يسرا: لو كان اتقدملي مكنتش رفضته (فيديو)

وأعتبرت يسرا مشاركتها في موكب المومياوات الملكية مناسبة غير عادية، معربة عن فرحتها وسعادتها الكبيرة بهذا العمل الوطني، لافتة إلى أن مشاركتها كانت من أجمل لحظات حياتها كمصرية، وأنها نفذت أنها بروفات كثيرة، وأن هذا العمل الوطنى لم يكن يتحمل «أي غلطة».

وكانت يسرا أصيبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ شهور، وأعلنت الإصابة قائلة: «كنا بنصور فى حلقة برنامج أبلة فاهيتا وفي نصف الحلقة شعرت بأشياء صعبة، وأثناء الرجوع للبيت تأكدت من إصابتي بالفيروس».

وتسبب فيروس كورونا في معاناة يسرا لـ شهر ونصف الشهر، حيث عانت خلال هذه الفترة من «نهجان» ومشكلات فى التنفس، موضحة أنها كانت تأخذ 18 حقنة في اليوم الواحد.

وتعافت يسرا من كورونا بعد تناولها الأدوية قائلة: «لم أنشغل طوال فترة الإصابة بمصدرها لأنه واقع يجب أن نتعايش معه، وأن هذه الفترة كانت صعبة وحرجة وأن الدعاء يغير الأقدار».