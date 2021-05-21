أضرار لا تتخيلها.. هذا ما يحدث لجسمك بسبب تناول سمك القراميط

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال الأيام القليلة الماضية أثار سمك القراميط الكثير من الجدل حول إجازة أكله، وهل تناوله حرام أم حلال والأضرار المحتملة له، وذلك بعد حادثة افتراس القراميط للبط في حديقة الحيوان يوم الأربعاء الماضي، ما جعل دار الغفتاء المصرية تصدر فتوى لتحريم تناول سمك القراميط في حالة إذا كان يعيش في ماء ملوثة.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه تزداد حرمانية تناول القراميط إذا كان ذلك له أثر على لحم السمك ورائحته عند تناوله، وهناك حالة واحدة فقط يصبح فيها تناول القراميط حلال، وهي إذا كان ينمو في بيئة صحية ومياه طاهرة نظيفة.

ونرصد من خلال هذا التقرير أضرار تناول سمك القراميط وفق وكالة «سبوتنيك»، نقلا عن موقع BrightSide الأمريكي، كالتالي:

أضرار تناول سمك القراميط

- أوضح الموقع خلال التقرير الخاص بسمك القراميط أنه يعيش في جميع أنواع المياه، حتى إذا كانت ملوثة، وينمو سمك القراميط بأحجام كبيرة، وهناك الكثير من المزارعين الذين يحرصون على تغذية أسماك القراميط بالهرمونات.

- يجب أن يحرص مرضى القلب على تجنب تناول سمك القراميط، حيث إنه يعمل على زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية.

- يؤدي تناول أسماك القراميط إلى إصابة الجسم بالكثير من الالتهابات، فضلا عن زيادة الفرصة للإصابة بأنواع السرطان المختلفة ومرض السكر.

وعند شراء سمك القراميط، يجب أن يحرص المشتري على شرائه من مصدر موثوق به، لتجنب الحصول على تلك الأنواع التي تعيش في المياه الملوثة، والتي قد تؤدي للتسمم، كما ينصح الأطباء بتناول سمك القراميط بكميات مناسبة، وتجنب الإفراط في تناوله، مع الحرص على تناوله على مسافات متباعدة لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية.