«لو ست غيرها لمستني بتشوكني».. كيف تحدث علي الحجار عن زوجته؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد الفنان علي الحجار إصابته وزوجته هدى طلعت بفيروس «كورونا» المستجد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قبل قليل.

ورغم أنها قليلة الظهور إلا أن «الحجار» نشر صورة له ولزوجته هدى طلعت، وعلق عليها قائلًا لمتابعيه: «زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء».

ويعتبر الفنان علي الحجار من الفنانين الذين يحيطون حياتهم الشخصية بهالة من السرية بعيدًا عن وسائل الإعلام، إلا أنه ظهر رفقة آخر زوجاته عام 2015، خلال وجودهما في حفل الاستقبال الذي أقامه سفير دولة الإمارات العربية، في إطار الاحتفال بالعيد الوطني الـ 44 لبلاده وقتها.

كما أنه تحدث عن علاقته بزوجته خلال لقاء إعلامي سابق في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة «CBC» قائلًا: «تزوجت 5 مرات لكن هدى هي آخر زوجاتي منذ 16 سنة وإحنا الاتنين نفس البرج».

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وأضاف: «منصحش أي حد إنه يتزوج أكثر من زوجة لأن بعض الناس مبيعرفوش يفرقوا بين الرغبة والحب وبيدوروا على الامتلاك.. فالحب هو أنا وحبيبتي نكون شخص واحد ودلوقتي لو واحدة ست غير مراتي لمستني بتشوّك».

وأعلن الفنان علي الحجار إصابته هو وزوجته هدى طلعت بفيروس «كورونا» المستجد واصفًا الفيروس بالضيف الثقيل.