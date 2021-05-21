احذر.. 7 علاجات منزلية لا تجربها أبدا: تسبب مخاطر صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أصبحت العلاجات المنزلية شائعة جدًا في السنوات القليلة الماضية، إذ يحب الكثيرون فكرة إيجاد طريقة لتجنب الأدوية عندما يكون ذلك ممكنًا.

لكن يجب علينا دائمًا القيام بواجبنا قبل تجربة العلاج المنزلي، لأن البعض منها دون جدوى، والأخرى قد تسبب أضرارا صحية. "الخليج 365" يرصد 7 علاجات لا يجب أن تجربها في المنزل، وفقا موقع "brightside"

1- لا تضع الزبدة على الحرق:

قد يضر وضع الزبدة أو الزيت على الحروق أكثر مما ينفع، عندما تصاب بالحرق، حتى لو لم يلامس المصدر جلدك، فإن الضرر يستمر لفترة حتى يبرد الجلد، لهذا السبب ينصح المتخصصون بوضع المنطقة تحت الماء البارد، سيؤدي استخدام الزبدة أو الزيت إلى إبطاء التبريد.

2- معجون اﻷسنان لعلاج حب الشباب والقروح:

من المنطقي نوعًا ما لأن بيكربونات الصوديوم الموجودة في معجون الأسنان تجفف البثور أو القرحة، ولكن تكمن المشكلة في المكونات الأخرى لمعجون الأسنان، والتي قد تهيج بشرتك بشكل خطير، وخاصة شفتيك، مكونات معجون الأسنان الشائعة هي الكحول والمنثول وبيروكسيد الهيدروجين،وكل منها يمكن أن يهيج الجلد أكثر مما يمكنه مساعدته.

3- الغرغرة بغسول الفم:

الغرغرة بغسول الفم كعلاج لنزلات البرد لا يبدو فعالاً حقًا، كثيرًا ما يقول الأطباء أن أفضل ما يمكنك فعله هو الحصول على قسط وافر من الراحة، وعندما يكون لديك التهاب في الحلق، فإنه يكون ملتهبًا في المقام الأول وسيؤدي غسول الفم إلى تهيجه أكثر، كل ما عليك فعله هو شرب الكثير من السوائل الدافئة واحصل على قسط من الراحة.

4- إزالة الجلد الزائد:

يستخدم بعض الناس المقص أو غيرها من الأدوات الحادة لقطع الجلد الزائد، يجب ألا تفعل ذلك أبدًا لأن هذه طريقة سهلة للغاية للإصابة بالعدوى، هناك علاجات منزلية أخرى وفعالة أيضًا.

5- علاجات الأسنان الأخرى:

قد تكون الاقتراحات بفرك مواد مختلفة، مثل اﻷسبرين، على منطقة اللثة لتخفيف ألم الأسنان، ولكن يمكن أن تصاب اللثة بحروق كيميائية من أشياء كهذه، كلما تمكنت من الوصول إلى طبيب أسنان مبكرًا، أصبح الأمر أسهل.

6- إزالة شمع الأذن بالنار:

أصبح اقتراح الشمع للتخلص من شمع الأذن فيروسيًا مؤخرًا، ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن أن عددًا من الأشخاص اضطروا إلى البحث عن علاج لطبلة الأذن التالفة وقنوات الأذن عندما خرج هذا العلاج المنزلي الطبيعي عن السيطرة فيجب لابتعاد عنه ولا تجربه.

7- علاجات خطيرة لقمل الرأس:

يوجد على الإنترنت العديد من العلاجات المنزلية للتخلص من قمل الرأس، عن طريق فرك الكيروسين والبنزين والمبيدات الحشرية المركزة في فروة الرأس، وغني عن القول أن كل هذه المواد شديدة السمية ولا ينبغي أبدًا استخدامها على الجلد، وتوجد علاجات أخرى هي عكس ذلك تمامًا، الفازلين وزيت الزيتون والماء تكون آمنة ولكنها عديمة الفائدة، منذ قرون مضت، لم يكن أمام الناس خيار سوى استخدام كل ما يمكنهم العثور عليه، لكن في الوقت الحاضر ليس لدينا أي عذر، يجب علينا استشارة الطبيب في هذا الأمر.