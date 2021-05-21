9 أشياء لا يجب أن تفعلها على متن الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أي رحلة يمكن أن تكون مرهقة، ما هو طبيعي على الأرض يبدو مختلفًا تمامًا وغير مريح في الهواء وهناك بعض من الأشياء التي لا يجب أن تفعلها وأنت بداخل الطائرة، وهي كالتالي بحسب ما ذكر موقع "brightside".

1- ارتداء العدسات اللاصقة:

عادة ما تجعل العدسات اللاصقة عينيك أكثر جفافاً، إلى جانب الهواء الجاف داخل الطائرة، فإن هذا يؤدي إلى نتائج غير مريحة، لهذا السبب من الأفضل ارتداء النظارات أو عدسات اليوم الواحد إذا كان لديك رحلة طويلة، ستحتاج أيضًا إلى قطرات للعين.

2- وقف انسداد الأذنين:

تسد أذنيك أثناء الإقلاع والهبوط بسبب اختلاف الضغط، الدافع الأول لأي شخص هو فك أذنه، هذه الطريقة لا تجدي نفعها، ولكن يمكنك تقليل الشعور بعدم الراحة بالطرق التالية:

-قم بحركات البلع، ويمكن للبالغين استخدام الحلوى أو العلكة.

-أغلق وافتح فمك من حين لآخر.

-انفخ أذنيك:

يجب أن تتنفس، ثم تضغط على أنفك بأصابعك والزفير، كما لو كنت تدفع الهواء عبر أذنيك، يجب استخدام هذه الطريقة بعناية إذا كنت تعاني من الزكام التحسسي أو سيلان الأنف.

إذا كانت أذناك لا تزالان مسدودتان، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب.

3- لا تقم برحلة مع انسداد الأنف:

يؤدي انسداد الأنف إلى زيادة الضغط على أذنيك، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث صدمة، ولكن لا أحد يطلب منك البقاء في المنزل لأنك مصاب بنزلة برد، ولكن في مثل هذه الحالات، تحتاج إلى بعض القطرات المقيدة للأوعية لاستخدامها قبل الإقلاع والهبوط.

ومع ذلك، فإن التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الفك العلوي خطير بالنسبة للرحلات الجوية، إذا لم تتمكن من إلغاء الرحلة، فعليك بالتأكيد استشارة الطبيب.

4- لا تجلس بلا حراك:

أثناء الرحلة، تكون الدورة الدموية لديك أبطأ والجلوس بدون أي حركة يزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم، اتبع بعض القواعد البسيطة لتجنب ذلك:

-قم بالوقوف والمشي لمسافات قصيرة حول الكابينة.

- ارتدِ ملابس لا تقيد حركتك.

-خلع حذائك أثناء الرحلة.

- في حال كنت تعاني من مشاكل في الدورة الدموية، خذ معك الشرابات الضاغطة أو الضيقة.

من حين لآخر، قم ببعض التمارين، يكفي أن ترفع أصابع قدميك والكعب وتنزلهما.

5- شرب المشروبات الغازية:

الغازات هي نتيجة أخرى لتغيرات الضغط، وقد تكون غير مريحة تمامًا، وتحفز المشروبات الغازية هذه العملية، ولهذا السبب لا يجب أن تأكل أو تشرب أي منتجات تزيد من انتفاخ البطن.

6- خذ المقاعد الخلفية إذا كنت تعاني من دوار الحركة:

إذا كنت تعاني من دوار الحركة، فلا يجب أن تجلس في المقعد الخلفي، من أجل تجنب المشاعر غير المريحة، من الأفضل اختيار المقاعد الأمامية أو الأماكن القريبة من الجناح قبل يوم واحد من الرحلة، من المنطقي أيضًا الاهتمام بما تأكله ولا تأكل أي شيء مقلي أو دهني.

7- لا تلمس الأشياء المحيطة دون أي سبب:

الطائرة هي مسقط رأس الكثير من البكتيريا وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وهى جائحة كورونا، يمكن للركاب السابقين ترك أي شيء في جيوب ظهر المقعد وعلى طاولات الدرج، ولا يتم الصرف الصحي بعد كل رحلة طيران، لذلك يمكن لجميع البكتيريا أن تنتقل إلى يديك، لا تلمس أي شيء بشكل مفرط، وخذ معك مناديل مبللة بالكحول.

8- لا تستخدم أجهزة الهاتف على متن الطائرة:

لا تحاول نشر صور وأنت في الهواء، هذا أمر خطير، فإن الإقلاع والهبوط هما أصعب مراحل الرحلة، يمكن أن تتسبب إشارة أداتك الذكية في حدوث تداخل في الاتصالات اللاسلكية ونظام الملاحة، وقد لا يسمع الطيار المعلومات التي يتم إرسالها بواسطة وحدة التحكم في حركة المرور، تذكر أنه عندما يتم قفل الهاتف الذكي ببساطة ولا تستخدمه، فإنه لا يزال يبحث عن شبكة وقد يتداخل تردده مع تردد أجهزة الطائرات.

9- لا تستخدم سماعات الرأس في الطائرة:

سماعات الرأس التي تحصل عليها على متن الطائرة ليست جديدة، على الرغم من أنها دائمًا في كيس بلاستيكي صغير ولكن بين الرحلات الجوية، يتم تنظيف المستخدمة وإعادة تعبئتها، ولكن من الصعب تنظيفها بشكل صحيح، الأفضل استخدام سماعات الرأس الخاصة بك.