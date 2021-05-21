روتين العناية بالبشرة المختلطة بمواد طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 10:47 مساءً - العناية بالبشرة والوجه وتنظيفهما باستخدام المستحضرات المناسبة والملائمة سيكون له أثر كبير على إشراق بشرتك ونضارتها وتألقك في مختلف المناسبات، ولأن الكثيرات من النساء يلجأن للمنتجات الطبيعية للعناية اليومية، فسوف نعرّفك اليوم على الروتين المناسب لطبيعة بشرتك المختلطة باستخدام المواد الطبيعية المتوفرة في منزلك.



مواد طبيعية لتنظيف البشرة المختلطة

روتين العناية بالبشرة المختلطة



تحتاج البشرة للتنظيف اليومي حتى تخلو من الشوائب في الصباح والمساء، ويمكنك تطبيق ذلك من خلال استخدام الغسول المناسب للبشرة المختلطة أو عبر وصفات المواد الطبيعية، وننصحك باختيار الحليب أو الزبادي؛ حيث يضمّان حمض اللاكتيك الذي يعمل على تنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة، أما البروتين والدهن اللذان يحتويهما الحليب فلهما دور في ترطيب البشرة وتليينها، وابتعدي تماماً عن الصابون الذي يسبِّب تهيجاً للمنطقة الجافة في أجزاء وجهك، واعتمدي على المنتجات كاملة الدسم، ودلّكي بها وجهك باستخدام القطنة بعد غسله تماماً بالماء الفاتر، وإن كانت بشرتك تميل للحساسية فيمكنك إضافة خلاصة الصبار "الألوفيرا".

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ترطيب البشرة المختلطة

ترطيب البشرة المختلطة

يمكنك استخدام الأفوكادو لترطيب البشرة طبيعياً والحصول على الكثير من الفيتامينات والدهون الحمضية والمعادن التي تساعد على علاج البشرة وترطيبها، وذلك بتقشير حبة من الأفوكادو الطازجة وهرسها ثم فرك الوجه والرقبة بالخليط، وتركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر والصابون الطبيعي، ولوصفة ترطيب أخرى اهرسي نصف حبة من الخس مع 10 أوراق من النعنع المخلوطة بالخلاط الكهربائي، وطبّقي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي البشرة بالماء والصابون الطبيعي.

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ماسكات البشرة المختلطة



قومي بتطبيق Multi Masking لبشرتك المختلطة مرة أسبوعيا لعلاج مشاكلها؛ حيث يتطلب منك الأمر ترطيب المناطق الجافة بخلطات تعالج جفافها كماسك الزبادي، كما يتطلب خلطات أخرى تعالج الإفرازات الدهنية وتمنع ظهور المسام الواسعة في الجلد في منطقة الـT من وجهك، كخلطة الفراولة مع العسل، حيث يُعَدُّ ماسك العسل ضمن أفضل الماسكات للبشرة المختلطة؛ لأنه يحتوي مضادات للبكتيريا ضمن خواصه التي تعمل بدورها على التصدى لحب الشباب ومعالجة البثور، بخلاف تغذيته للبشرة، ويمكنك استخدام كميات متساوية من العسل وماء الورد؛ حيث يساهم في تحقيق توازن نسبة إفرازات الزيوت الزائدة للبشرة المختلطة، مما ينتج عنه التخلص نهائياً من مشاكل البشرة، كما يعمل ماء الورد كتونر فعال في تنظيف وترطيب الوجه.

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تقشير البشرة المختلطة

تنظيف البشرة المختلطة

لتقشير بشرتك بشكل آمن ولطيف، يمكنك استخدام ماسك الشوفان مع الحليب على كامل البشرة المختلطة، ولإزالة الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة قومي بتدليك الجلد بالمزيج لدقائق ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد، مرة واحدة أسبوعياً، أو استخدمي ماسك بياض البيض وعصير الليمون؛ حيث يعمل بياض البيض على شد مسام الجلد، بينما يحتوي عصير الليمون أحماضاً تساعد في الحفاظ على البشرة نظيفة، عن طريق إزالة الرؤوس السوداء والشوائب الأخرى بلطف.

تعاني صاحبات البشرة المختلطة من بشرة دهنية في مناطق محدّدة من الوجه، بينما تكون الأجزاء الأخرى من وجوههن جافّة، لذا عليهن اتّباع روتين عناية خاص بالبشرة؛ وذلك لتفادي جفاف البشرة على الخدّين والتخلّص من إفراز الزيوت في مناطق أخرى من الوجه؛ بهدف الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، لذلك يمكنك اتباع الخطوات السابقة وتطبيقها بكل سهولة.

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