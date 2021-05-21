كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 10:47 مساءً - أصبحت الطرحة الطويلة من أبرز تصاميم طرحات العروس الرائجة لهذا الموسم، حيث يمكن تنسقيها مع مختلف موديلات فساتين الزفاف سواء كانت فساتين زفاف منفوشة أو ناعمة، وقد برزت العديد من موديلات طرحات العروس الطويلة لتختاري منها، وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365 .نت" أبرز طرحات طويلة لـ فساتين زفاف 2021.

أجمل موديلات طرحات العروس لزفاف 2021:

طرحة فستان زفاف طويلة من Vestal

طرحة زفاف طويلة من Vestal

قدمت بعض الماركات طرحات تول طويلة مع فساتين زفاف بقصّات عمودية لإطلالة بسيطة وناعمة.

أعجبنا هذا التصميم من ماركة Vestal، طرحة التول الخفيفة من القماش الشفاف المطرزة بالورود والمصنوعة يدوياً، ويعطي إطلالة أنيقة ورومانسية للعروس.

طرحة زفاف طويلة من Vestal

مع فستان على شكل V مطرز ومزيّن بالورود بنفس شكل الطرحة.

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طرحة فستان زفاف طويلة من House of st Patrick

طرحة فستان زفاف طويلة من House of st Patrick

تُعد الطرحة التل الشفافة مناسبة بشكل كبير لحفل زفاف صيفي، وهي مُصممة من طبقتين صغيرة وكبيرة مع بعض الورود الصغيرة في منتصف الطرحة، هي طريقة مثالية للحصول على إطلالة جذابة، فتمنحك شكلاً مميزاً مع فستان دانتيل مطرز بالورود.

طرحة فستان زفاف طويلة من Valentini

طرحة فستان زفاف طويلة من Valentini

لإطلالة أكثر جاذبية، قدمت ماركة Valentini طرحة تول طويلة مرصعة بخرز لامع متساوٍ، ومزينة بكشاكش من أعلى لأسفل الطرحة مع فستان دانتيل بالورود.

طرحة فستان زفاف طويلة من Sophie et voila

طرحة فستان زفاف طويلة من Sophie et voila

تستمر صيحة الطرحات الطويلة والتي تنسدل بذيل على الأرض في صيف 2021، قدمت ماركة Sophie et voila العديد من التصاميم الراقية والناعمة، اعتمدنا هذه الطرحة المطرزة ببعض الورود من خامة القطن من أعلى الطرحة ولتكتمل بساطة التصميم جاءت مطرزة من الأعلى فقط.

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