أزياء مطبّعة بالأزهار لإطلالة هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 10:47 مساءً - لاقت الأزياء المطبعة بالأزهار رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، وقطع الأزياء المختلفة.

وفي هذا الألبوم، جمع لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصاميم أزياء مطبعة بالأزهار لإطلالة هذا الصيف:

فستان قصير مطبع بالأزهار من Aniye By

فستان قصير باللون الأسود من Aniye By

قدمت ماركة Aniye By العديد من التصاميم الراقية والجذابة لأزياء مطبعة بالأزهار لـ ربيع وصيف 2021، أعجبنا منها هذا التصميم لفستان قصير باللون الأسود، مُبطع بالأزهار باللون الوردي.

فستان قصير مطبع بالأزهار من Aniye By

وصُمم الفستان من توب ذي أكتاف عالية وأكمام طويلة وياقة عريضة على شكل حرف V، مع تنورة قصيرة بتصميم A line.

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Jump Suit مطبع بالأزهار من Andrew Gn

Jump Suit مطبع بالأزهار من Andrew Gn

لاقت موضة الـJump Suit رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أبرز المصممين يحرصون على تقديمها بموديلات وتصاميم مختلفة.

فستان ميدي مطبع بالأزهار من Andrew Gn

وفي تصميم أنيق مطبع بالأزهار، قدمت ماركة Andrew Gn الـJump Suit بشكل مميز، وهو مُصمم باللون الأخضر الفاتح، ومُطبع بالزهور الصفراء والأرجوانية على أطراف الساقين، مع الفراشات الملونة على الصدر والخصر.

بلوزة بيضاء مطبعة بالأزهار من Andrew Gn

وجاء تصميم الـJump Suit بتوب بأكمام طويلة وأكتاف عريضة، ورقبة عالية، مع صدر وأكتاف بتصميم البليسيه، أما البنطلون فجاء طويلاً بتصميم واسع، مع حزام عريض على الخصر بنفس لون وقماش الفستان.

بليزر وتنورة مطبعة بالأزهار من Alessandra Rich

بليزر وتنورة مطبعة بالأزهار من Alessandra Rich

في تصميم أنثوي جذاب، قدمت ماركة Alessandra Rich بليزر وتنورة باللون الأبيض، مُطبعين بالأزهار بدرجات اللون الوردي، مع أوراق الشجر الخضراء.

فستان طويل مطبع بالأزهار من Alessandra Rich

وصُممت هذه الإطلالة الناعمة من بليزر ذي أكتاف عريضة وأكمام طويلة وتصميم الكشكش على الخصر والأطراف، إضافة إلى فتحة صدر على شكل حرف V، مع تنورة ضيقة بتصميم قصير.

فستان طويل مطبع بالأزهار من Act N 1

فستان طويل مطبع بالأزهار من Act N 1

لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، قدمت ماركة Act N 1 فستاناً طويلاً باللون الأبيض، مُطبع بالأزهار باللون الرتقالي، مع فروع الأشجار باللون البني.

وصُمم الفستان بأكمام طويلة واسعة وفتحة صدر على شكل حرف V، مع تنورة واسعة بتصميم A line، ذات ذيل طويل منسدل.

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