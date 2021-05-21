أغرب قصة حب بالوسط الفني.. علي الحجار: ابنة ملك الجن عشقتني «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان علي الحجار عن قصة حب غريبة عاشها في بدايات حياته على طريقة فيلم «الإنس والجن»، حيث أكد وجود علاقة حب بينه وبين «جنية عاشقة» أحبته لمدة 11 عامًا، رغم أنه لم يرها مطلقًا ولكن كانت هناك علامات تحدث معه تثبت وجودها في حياته، حسب تأكيده.

وتحدث «الحجار» في حوار سابق له ببرنامج: «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على قناة «cbc» عن هذه القصة الغريبة، قائلًا إن ابنة ملك الجن كانت تعشقه، وهذا الموضوع سبب له العديد من المشاكل في حياته لفترة كبيرة وصلت إلى 11 عامًا بعد أن حكى القصة لصديقه الصحفي شريف المنباوي بشكل شخصي، ولكنه فوجىء بأنه نشرها في إحدى الصحف.

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وأضاف خلال اللقاء: «حبيت جنية ولكن هداني الله ولا أريد أن أتذكرها مرة أخرى خاصة أنني قريب من الله ومن ثم لا أريد أن أفتح هذا الأمر مرة آخرى».

وأعلن الفنان علي الحجار إصابته هو وزوجته هدى طلعت بفيروس «كورونا» المستجد، حيث شارك صورة له مع زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا لمتابعيه: «زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله علي كل شيء.. دعواتكم بالشفاء».