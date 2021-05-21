توفيت في سن الخمسين.. تعرف على «توحة» والدة الفنان سمير غانم «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لقاء سابق له، تحدث الفنان الراحل سمير غانم مع المؤلف يوسف معاطي، في برنامج «الست دي أمي»، الذي كان يعرض على شاشة التلفزيون المصري في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية عن أسرته، فوالدته هي السيدة فتحية حلمي ووالده ضابط الشرطة يوسف غانم الذي كان يعمل حكمدارًا لمحافظة الفيوم.

وعرضت الحلقة صورة للسيدة فتحية حلمي والدة الفنان الراحل سمير غانم والتي تحدث عنها خلال الحلقة قائلًا: «كانت بتمثلي الحنان والجمال والحب والأم أحلى حاجة في الدنيا.. أنا كنت متأثر بيها وتوفيت في سن الخمسين بعد إصابتها بمرض مفاجئ وكانت بحكم إني الابن الأكبر تعتمد علي في كثير من الأمور».

وأضاف: «كانت البهجة الحلوة في البيت والبسمة الحلوة.. مفيش أي مشكلة بتحدث في البيت إلا لو حلتها».

الأصل أسيوطي.. تعرف على أسرة سمير غانم: والده لواء شرطة

كما تحدث الكاتب يوسف معاطي مقدم البرنامج عن والد النجم الراحل وهو ضابط الشرطة يوسف غانم، الذي عمل حكمدارًا لمحافظة الفيوم، وأنه أنجب أكبر فنان كوميدي في العالم العربي، بجانب والدته فتحية هانم حلمي التي كانت لها لمسة فنية رقيقة ساهمت في نجاح هذا النجم الكبير.

وتعود أصول أسرة الراحل سمير غانم إلى صعيد مصر تحديدًا محافظة أسيوط لكنها تنقلت من محافظة إلى أخرى بحكم عمل والده يوسف غانم في جهاز الشرطة ومعه أبناءه وزوجته «فتحية حلمي»، أو «توحة» كما كان يناديها، كان يحلم بأن يصبح ضابط شرطة كوالده، لكن رسوبه مرتين متتاليتين في كلية الشرطة أنهى حلم الضابط وكتب حياة جديدة لواحد من أعظم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.