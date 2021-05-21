أول صور من خطوبة دالا المهندس ملكة جمال مصر: «شبه أميرات ديزني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر المصور حسام عاطف أول صور من خطوبة ملكة جمال مصر السابقة «دالا المهندس»، ليعلن بذلك عن إتمام خطبتها اليوم، معلق عليها «مبروك يا حبايب.. عقبال الفرح» بعد أشار لهما عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت ملكة جمال مصر دالا المهندس في جلسة التصوير التي نشرها المصور حسام عاطف مرتديه فستان باللون السكري، ذو أكمام شفافة، وحرصت في إطلالتها تلك على ارتداء تاج على رأسها، بشعر منسدل على ظهرها.

وعن إطلالتها في خطبتها، حرصت على ارتداء فستان غير منفوش سكري اللون، مغطى بأكمله بالأستراس، ملتصق به جزء من الشيفون مكونا ديلا للفستان، وعن قصته في الجزء الأعلى، فكان الفستان مفتوح عند منطقة الرقبة والصدر، بأكمام شفافة، متداخل معها بجزء من قماش باللون الفضيـ يشبه فساتين أميرات ديزني حسب تعبير المتابعين في التعليقات.

قصة حب دالا المهندس وخطيبها

وفي شهر أبريل الماضي، عرض خطيبها الزواج عليها في مدينة نويبع على البحر، إذ حجز قلعة لها بها بحيرة زرقاء، وأصبح المشهد كأنه مأخوذ من فيلم السينمائي، وبعد مرور أقل من شهرين على عرض الزواج، أقام الثنائي حفل الخطبة، معلنين نيتهما.

وبدأت قصة الحب بينهما بحضورهما لإحدى فاعليات الرقص اللاتيني في مصر، وروت دالا المهندس من قبل أنها تعرفت عليه في تلك المناسبة، إذ أنه كان ذاهبا مع أصدقاء مشتركين بينهم، وجمعهما الحديث حول سخريتهما من طريقة الرقص التي كان يقدمها العارضون في الحفل، وعندما بدأت صداقتهما، اتفقا على أن علاقة الصداقة أفضل من الارتباط، ولم يمر سوى أسبوع واحد حتى طلب منها الزواج.