لحظة انهيار شقيق وشقيقة سمير غانم أمام المقابر بعد دفنه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بكاء وانهيار ودعوات بالرحمة والمغفرة، وسرد لمواقف إنسانية كثيرة حدثت مع الفنان الكبير سمير غانم، ذلك هو المشهد الذي سيطر على الوسط الفني بأكمله، عقب إعلان وفاته أمس الخميس، بعد صراع مع المرض استمر لمدة تقترب من أسبوعين، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالاعتلال الكلوي، ليُسدل الستار على مشوار فني كبير جعل منه أسطورة للكوميديا.

كما سيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة الفنان الكبير سمير غانم عقب وفاته، بدأت بانهيار ابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم، لينتهي بمشهد انهيار شقيقه وشقيقته أمام المقابر ظهر اليوم، ورصدت كاميرات «الوطن» مشهد انهيارهما، إذ ظهر شقيقه جالسا على أحد المقاعد باكيا بشدة، معلنا حزنه الشديد لفراق شقيقه، كما ظهرت أخته محتضنة شقيقها في محاولة للتخفيف عنه، ولكنها لم تكن قادرة على كتم شعورها بحزنها على شقيقها، لتنهار من البكاء أيضا مع حرصها على احتضان شقيقها.

وحاول الإعلامي رامي رضوان تهدئتهما، ثم أحضر مقعد لها هي الأخرى حتى تجلس عليه، خوفا عليها من حالتها تلك، والتف حولهما الحاضرون في جنازة سمير غانم محاولين تهدئتهما، طالبين منهما الدعاء بالرحمة له، ما جعل شقيقه يحتضن شقيقته أيضا بعد انهيارها الشديد الذي ظهر خلال الفيديو.

تفاصيل جنازة سمير غانم

وخرج جثمان الفنان الكبير سمير غانم، من مستشفى الصفا التي كان يتلقى بها العلاج قبل وفاته، وحرص الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم على حمل النعش ووضعه في سيارة نقل الموتى، ثم استقلت ابنتاه السيارة معه، متوجهين للمسجد لآداء صلاة الجنازة، وإتمام مراسم دفنه.