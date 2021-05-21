جنازة سمير غانم.. كيف ودعت دنيا وإيمي والدهما؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، كانت جنازة الفنان الكبير سمير غانم الحدث الأهم والأبرز، حيث كانت وفاته بمثابة صدمة كبيرة للوسط الفني ولأسرته ولابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم وعشاقه من الجمهور الذين ارتبطوا به على مدار سنوات طويلة، ففي أوقات حزنهم يلجأون إلى أعماله الفنية هاربين من مشكلاتهم راغبين في رسم الضحكة والابتسامة على وجوههم.

وسيطر على جنازة سمير غانم، والتي كانت عقب ظهر اليوم حالة من الحزن الشديد التي ظهرت على وجوه الجميع، إذ رصدت كاميرات «الوطن» دموعا كثيرة وانهيارا لابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم، بالإضافة إلى لحظة خروج جثمان الفنان سمير غانم من مستشفى الصفا بالمهندسين، استعدادا لإقامة جنازة سمير غانم، والتي تخرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس وحتى مقابر الأسرة، في الوفاء والأمل، بعد وفاته بفيروس كورونا المستجد.

تفاصيل جنازة سمير غانم

وحرص كل من الفنان حسان الرداد زوج إيمي سمير غانم الإعلامي الشهير رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، على حمل النعش خلال جنازة سمير غانم من داخل المستشفى، وحتى سيارة نقل وتكريم الموتى، استعدادا لجنازة سمير غانم التي تخرج من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

كيف ظهر كل من دنيا وإيمي سمير غانم في جنازة والدهما

وبعد خروج جثمان سمير غانم من المستشفى ودخولها لسيارة نقل الموتى، استدعى الفنان حسن الرداد زوجته إيمي، والتي خرجت من المستشفى برداء أسود مكون من عباءة وحجاب، وعلى الفور استقلت سيارة نقل الموتى مع والدها، متجهة إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه، واستعدادا للجنازة.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، أمس الخميس الموافق 20 مايو، بعد أن تدهورت حالته الصحية في المستشفى إثر إصابته بالاعتلال الكلوي.