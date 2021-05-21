أفضل 5 مشروبات لحرق دهون البطن قبل النوم.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حرق دهون البطن وفقدان الوزن ليس بالمهمة السهلة، إذ يتطلب نظامًا غذائيًا متوازنًا، وهناك بعض المشروبات التي يمكنك تناولها قبل النوم لتساعدك على إنقاص الوزن بسرعة عن طريق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم وتعزيز عملية الهضم، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "food.ndtv".

- القرفة:

القرفة غنية بالعديد من مضادات الأكسدة المفيدة للصحة، لذا يمكن أن يؤدي استهلاكها على شكل شاي قبل وقت النوم إلى تعزيز عملية الأيض بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه تعمل على التخلص من السموم، ويمكنك مزجها مع العسل لجعله أكثر قبولا.

طريقة التحضير: احضري كوب من الماء المغلي وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، وامزجيها معًا واتركيها لمدة 20-30 دقيقة،ثم تناوله قبل نصف ساعة على الأقل من النوم للحصول على نتائج فعالة.

- الحلبة:

بذور الحلبة تساعد على حرق الدهون إلى حد كبير، كما أنه يعمل كمضاد للحموضة ويساعد على تقوية الجهاز الهضمي، ويجب تناوله قبل النوم بنصف ساعة على الأقل أو ساعة واحدة.

طريقة التحضير: اغلي الماء في وعاء وأضيفي بذور الحلبة المهروسة فيه، ثم غطي البذور وانقعيها لمدة 5 دقائق على الأقل، وقومي بتصفيته في كوب باستخدام مصفاة.

- شاي البابونج:

لا يحفز البابونج على حرق دهون البطن فحسب، بل يقلل أيضًا من الانتفاخ إلى حد كبير، وذلك لأنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفلافونويدات، فضلا عن تساعد قدرة البابونج على التخلص من السموم من الجسم والمياه الزائدة، والحصول على نوم أفضل.

طريقة التحضير: اغلي الماء في وعاء على نار البوتاجاز، ثم ضيفي أوراق البابونج المجففة إلى الماء وقم بتغطية الوعاء بغطاء، وارتكيه لمدة 1-2 دقيقة، ثم قومي بتصفيته بمصفاة واسكبيه في فناجين الشاي، ثم ضيفي العسل وامزجيه جيدا، ويمكنك تناوله دافئًا قبل الذهاب للنوم.

- عصير الخيار والبقدونس:

هذا العصير الأخضر المصنوع من الخيار والبقدونس يمكن أن يساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن ويمكن أن يظهر نتائج سريعة إذا تم تناوله بانتظام، حيث يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء والألياف ولا يحتوي على سعرات حرارية، كما يشتهر البقدونس بخصائصه المدرة للبول ومحتواه العالي من المعادن والفيتامينات.

وكلاهما من الأطعمة المليئة بالمغذيات والتي يعرف عنها أيضًا أنها تساعد في إنقاص الوزن بطريقة فعالة.

طريقة التحضير: لصنع هذا العصير، اخلطي مكعبات من الخيار والقليل من البقدونس، ثم ضيفي نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور وملعقة صغيرة من عصير الليمون، واخلطيهم جميعًا معًا حتى يتحول إلى عصير سائل.

- عصير الصبار:

قد يساعدك شرب عصير الصبار في وقت النوم على التخلص من الدهون الزائدة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى يمكن أن يكون مفيدًا في حالات متلازمة القولون العصبي، وهو ملين يشتهر بأنه يعمل على طرد الطفيليات من الجهاز الهضمي.

طريقة التحضير: قومي بإزالة الطبقة الخارجية من ورقة الصبار بسكين، ثم فصل الجزء الأصفر من داخل ورقة الصبار واستخرج الهلام، وامزجيه مع كوبين من الماء واخلطهما معًا، ثم اسكبي العصير في كوب.

- حليب الكركم:

يساهم الكركم أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي وتهدئة الهضم مما قد يؤدي إلى حرق دهون البطن والتخلص من الوزن الزائد، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة قد تطرد السموم الضارة من أجسامنا وتحافظ على عملية الهضم بسلاسة، ومن ناحية أخرى، يمد الحليب الجسم بالكالسيوم والبروتينات التي تساعد على النوم بهدوء.

طريقة التحضير: اغلي الحليب مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ثم تناوله في وقت النوم.