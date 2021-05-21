راندا البحيري تنهار من البكاء بسبب سمير غانم: أول مرة أعيط على الهوا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني بأكمله، وعشاق الفنان الكبير سمير غانم، عقب إعلان وفاته عصر أمس الخميس الموافق 20 مايو الجاري، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمرض الاعتلال الكلوي، وحرص الكثيرون على حضور جنازته ظهر اليوم.

وعقب إعلان وفاته، عبر الكثير من الفنانين الذين تربطهم علاقة صداقة قوية بالفنان الكبير الراحل عن حزنه، منهم من خرج في مكالمات هاتفية في البرامج التلفزيونية ليروي تفاصيل صداقتهم والمواقف التي جمعت بينهم، ومنهم من ذهب إلى المستشفى لمرافقته حتى دفنه لتوديعه، ومنهم راندا البحيري التي خرجت في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتبكي لأول مرة على الهواء بسبب وفاة سمير غانم.

وقالت الفنانة راندا البحيري، وهي تبكي، إنها لم يسبق لها أن بكت من قبل، وبالرغم من أنها مؤمنة بقضاء الله، إلا أنها لم تستطع أن تكتم دموعها، متحدثة عنه أنه له الكثير من المواقف مع جميع فناني الوسط الفني، إذ أنه تميز كثيرا بحنيته وطيبة قلبه، مشيرة إلى أنها لم تكن قادرة على الذهاب لجنازته وتوديعه.

وقدمت الفنانة راندا البحيري، خلال البث المباشر، عزاءها للفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي، مشيرة إلى أنها صديقة مقربة لابنتيه، وكانت تجمعهم مواقف عديدة سويا، إذ كانت تذهب لبيتهم أيام الدراسة وجمعتهم الكثير من المواقف التي لن تنساها أبدا للفنان الكبير سمير غانم.

وتحدثت الفنانة عن شخصية الفنان الكبير سمير غانم، التي تركت أثرا كبيرا في الوسط الفني، إذ أنه بالرغم من أن خفة دمه هي التي طغت على الذكريات معه، إلا أنه كان أبًا للجميع، وتميز بقلب حنون وعطوف، مشيرة إلى أنها تشعر بحزن وألم ابنتيه.