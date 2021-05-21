خطورة الأنيميا أثناء فترة الحمل وطرق الوقاية منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصاب بعض السيدات بالأنيميا أثناء فترة الحمل، مما يشعرها بالضعف العام، وتحتاج الحامل إلى ضعف كمية الحديد التي تحتاجها غير الحامل، وتكمن أهمية عنصر الحديد في توصيل الأكسجين إلى الجنين، وذلك بحسب دكتورة مها سعد، استشاري النسا والتوليد.

مخاطر فقر الدم أثناء فترة الحمل

ويزيد فقر الدم االشديد خلال فترة الحمل، من مخاطر الولادة المبكرة، واحتمالية ولادة طفل بوزن قليل، واحتمالية الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، بالإضافة لزيادة مخاطر وفاة الرضع قبل الولادة أو بعدها مباشرة، بحسب ما ذكره موقع «Mayo Clinic».

أعراض فقر الدم أثناء فترة الحمل

- الإرهاق.

- الضعف.

- شحوب الجلد أو اصفراره.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ضيق النفس.

- الدوار أو الدوخة.

- ألم الصدر.

- برودة اليدين والقدمين.

- الصداع.

ويزيد خطر إصابة السيدة الحامل بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الحالات التالية:

- أثناء الحمل في اكثر من طفلين.

- القىء المتكرر.

- في حالة عدم الحصول على ما يكفي من الحديد.

- في حالة غزارة تدفق دم الحيض قبل بدء الحمل.

طرق الوقاية من الأنيميا أثناء الحمل

تناول الفيتامينات التي تحتوي على الحديد قبل الولادة.

تساعد التغذية الجيدة في الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أثناء الحمل، ومن المصادر الغذائية التي تحتوي على الحديد اللحوم الحمراء الخالية من الشحوم والدواجن والأسماك، عصير البرقوق والفاصولياء والبازلاء المجففة.

أطعمة غنية بالحديد أثناء الحمل

كبد بقري.

كبد دجاج.

دقيق الشوفان.

الزبيب.

الفاصوليا.

العدس.

المحار.

فول الصويا

اللحوم الحمراء الخالية من الدهن، والدواجن، والأسماك.

الخضروات الورقية والخضراء الداكنة مثل السبانخ، والبروكلي، واللفت.

المكسرات والبذور.

البيض.

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين ج على امتصاص المزيد من الحديد وتشمل هذه الأطعمة:

الحمضيات والعصائر.

الفراولة.

الكيوي.

الطماطم.

الفلفل.

ويجب تجنب الإكثار من تناول الشاي والقهوة للحوامل.